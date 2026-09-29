La sélection du Qatar aborde son duel très attendu face aux Émirats arabes unis dans un contexte particulier, après avoir assuré sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 ». Pour autant, l'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, sait que le test émirati ne sera en rien accessoire, son adversaire disposant des atouts pour jouer le titre.

Lopetegui a affirmé, lors de la conférence de presse, que les Émirats arabes unis figurent parmi les sélections les plus en vue pour décrocher le titre, insistant sur la nécessité d'aborder cette rencontre avec le maximum de concentration, malgré le peu de temps pour se préparer.

Le sélectionneur du Qatar a déclaré : « Nous devons être au rendez-vous face à la sélection des Émirats arabes unis, qui compte parmi les principaux candidats au titre. Nous savons que nous ne disposons pas d'un temps suffisant pour nous préparer, mais notre concentration sera entièrement tournée vers cette rencontre. »

Il a ajouté : « Nous nous sommes qualifiés pour les demi-finales, mais nous devons d'abord disputer le match contre les Émirats arabes unis. Nous voulons préserver la disponibilité du groupe et éviter les blessures, tout en travaillant à préparer les joueurs psychologiquement pour le match. »

Lopetegui a évoqué Akram Afif, se disant satisfait de son niveau et de son rôle sur le terrain : « Akram a consenti de gros sacrifices dans le poste qu'il occupe, et il est capable de marquer à tout moment. Je suis très heureux du niveau qu'il a affiché avec le reste de ses coéquipiers, et je ne suis pas inquiet de sa présence dans la profondeur du terrain. »









Le sélectionneur espagnol a révélé qu'il suivrait la rencontre entre l'Arabie saoudite et l'Irak, afin d'étudier la sélection que le Qatar affrontera en demi-finale, expliquant : « Je suis passionné de football, et je vais suivre le match entre l'Arabie saoudite et l'Irak pour relever les points positifs de chaque sélection avant notre confrontation en demi-finale. »

De son côté, Hassan Al-Haydos, capitaine de la sélection qatarie, a assuré que le Qatar était prêt pour la rencontre, en insistant : « Les Émirats arabes unis sont une sélection renouvelée et solide, et nos duels face à eux sont toujours intenses. À mes débuts, j'ai joué contre les géants du football émirati, comme Ismail Matar, Ali Mabkhout et Omar Abdulrahman, et il est de notre devoir, en tant que joueurs, de respecter l'adversaire. »

Au sujet de son avenir et de la date de sa retraite, Al-Haydos a expliqué : « La longévité sur les terrains de football est une grâce du Seigneur des mondes, et il n'y a pas de date précise pour prendre la décision de mettre un terme à ma carrière. Je dis toujours aux joueurs : lorsque l'envie et la passion s'éteignent, un joueur peut annoncer sa retraite. Depuis mon plus jeune âge, j'aime le tennis, tout comme le football. »