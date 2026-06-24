Lopetegui dévoile la composition officielle du Qatar face à la Bosnie-Herzégovine

Julen Lopetegui, le sélectionneur de l’équipe du Qatar, a dévoilé le onze de départ pour la rencontre de ce soir face à la Bosnie-Herzégovine, match de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Avec un seul point au compteur, les deux formations pointent à trois longueurs du Canada et de la Suisse, respectivement en tête et en deuxième position du groupe. Une victoire est donc impérative ce soir pour entretenir leurs chances de qualification pour le deuxième tour.

Voici le onze qatari :

Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualem Khoukhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmilson Junior, Hassan Al-Haydos et Akram Afif.

De son côté, la Bosnie, dont la composition a été annoncée par l’entraîneur Sergei Barbaris, s’est présentée comme suit :

Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katitch, Stjepan Radelić, Arjan Malik, Ivan Bašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović et Esmir Bajraktaović.