Loin des projecteurs : le Real Madrid dessine les contours de son plan pour le Clasico

Le Real Madrid a poursuivi sa préparation en vue du duel face au Barça, prévu dimanche soir au Camp Nou, pour le Clásico, en l'absence de Marco Asensio et Rodrygo, blessés, et de Vinícius Júnior, suspendu.

Le site officiel du Real Madrid a indiqué que l'équipe avait disputé une nouvelle séance d'entraînement matinale dans la cité de Valdebebas, au cours de laquelle le staff technique s'est concentré sur les aspects physiques et tactiques, avec des exercices spécifiques réservés aux titulaires ayant pris part au match contre Leipzig.

La séance du reste des joueurs a débuté par des exercices d'échauffement et d'activation sur la pelouse, avant de passer aux exercices de passe et de tir au but, puis à l'exécution d'une série d'exercices tactiques, la séance s'achevant par des matches sur terrain réduit.

Le Real Madrid doit disputer son dernier entraînement demain samedi, à 10h30 du matin, heure espagnole, l'entraîneur José Mourinho tenant une conférence de presse à 10h00 du matin, dans la cité du Real Madrid.

L'équipe quittera la capitale espagnole dimanche matin, en direction de Barcelone, pour disputer la rencontre tant attendue, avant de regagner Madrid à l'issue du match, qui débutera à 21h00, heure espagnole.