Loftus Cheek : « Ça a été un plaisir de défiler sur le podium »

Dans la soirée de mardi, la ville de Milan a accueilli l’événement mondain de la Vogue World, inscrit dans le cadre de la Fashion Week. De très nombreuses personnalités du monde de la mode, du spectacle, du sport, de l’art et de la culture en général, venues non seulement d’Italie mais du monde entier, se sont retrouvées dans le cadre de la Galleria Vittorio Emanuele II pour un défilé de mode d’exception, presque un véritable show artistique.

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Parmi les très nombreux mannequins, professionnels ou issus d’autres secteurs, qui ont défilé sous la Galerie à deux pas du Duomo, figurait aussi une représentation de l’AC Milan. Avec les trois maillots de cette saison, étaient présents Ruben Loftus-Cheek (équipe première masculine), Ashley Hu (équipe première féminine) et Lorenzo Ossola (capitaine de Milan Futuro). Aujourd’hui, c’est justement Loftus-Cheek qui a publié sur les réseaux sociaux quelques photos, en exprimant ses émotions : « Vogue, ça a été un plaisir de défiler sur le podium, merci ! »