Liverpool vient en aide à la KNVB et ouvre la voie à l'arrivée d'Arne Slot

Selon De Telegraaf, Liverpool pourrait faciliter l’accession d’Arne Slot au poste de sélectionneur des Pays-Bas. Licencié en mai, l’ancien coach de Feyenoord a touché une indemnité de plusieurs millions d’euros. Un montant initialement perçu comme un obstacle par la KNVB.

Les Reds semblent désormais vouloir faciliter la suite de sa carrière d’entraîneur. Après son licenciement, il a conservé son droit à une indemnité substantielle. Le solde de son salaire, prévu par son contrat, lui est versé chaque mois jusqu’à l’expiration de la durée initiale (2027).

En règle générale, un entraîneur licencié perd ce type d’indemnité dès qu’il signe un nouveau contrat, mais cette pratique s’est raréfiée : autrefois, le nouvel employeur prenait souvent le relais financier, ce qui n’est plus le cas depuis longtemps.

Selon les calculs du quotidien, il pourrait encore percevoir plus de dix millions d’euros pour une année sans nouvel employeur, et au total environ trente millions d’euros.

Selon des sources au sein de Liverpool, le club serait prêt à compléter son salaire lors de sa première année à la KNVB jusqu’à atteindre le montant auquel il aurait eu droit chez les Anglais. Liverpool n’économiserait ainsi que la partie que la fédération néerlandaise de football verse elle-même à Slot.

Le club anglais, satisfait de la manière « très correcte » dont Slot a géré son départ, salue aussi le titre de champion conquis dès sa première saison et verrait d’un bon œil son arrivée sur le banc des Oranje.

Grâce à ce montage financier, l’obstacle financier pour la KNVB semble en grande partie levé. La fédération pourrait ainsi nommer rapidement un successeur à Ronald Koeman, qui a démissionné. Le premier match de qualification pour la Ligue des Nations contre l’Allemagne est prévu en septembre. Il y a donc urgence à trouver un nouveau sélectionneur.