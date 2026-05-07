Liverpool a décidé de revoir à la baisse l’augmentation prévue des tarifs des billets. Lors des matchs disputés en avril, les supporters avaient clairement fait savoir qu’ils s’opposaient à toute hausse des billets et des abonnements pour les saisons à venir, et le club en tient désormais compte.

Initialement, le club prévoyait d’aligner les tarifs sur l’inflation durant les trois prochaines saisons, une perspective qui avait provoqué un vif mécontentement parmi les supporters le mois dernier.

Lors de la rencontre à domicile contre Fulham, ils avaient déployé une banderole proclamant « No to ticket price increase » (« Non à l’augmentation du prix des billets »). Face à Crystal Palace, ils avaient ensuite brandi en masse des cartons jaunes affichant « Caution, Anfield’s soul at risk » (« Attention, l’âme d’Anfield est en danger »).

Ainsi, la hausse sera limitée à 3 % pour la saison à venir, puis les tarifs seront à nouveau gelés en 2027/2028.

Les abonnements les moins chers seront d’environ 850 euros la saison prochaine, les plus onéreux d’environ 1 075 euros. Les billets à l’unité oscilleront entre 35 et 72,50 euros.

Dans un communiqué conjoint, les associations de supporters se félicitent de ce revirement : « Nous saluons la décision de Liverpool de ne pas poursuivre le modèle tarifaire triennal annoncé précédemment. »

« À la suite des protestations et des discussions avec le comité des supporters ces derniers jours, le club s’est engagé à présenter une nouvelle proposition qui nous permettra d’étudier en profondeur comment réduire à long terme les coûts et améliorer l’accessibilité pour les supporters. »

« Nous comprenons que certains soient déçus par la hausse des tarifs pour l’exercice à venir, mais nous voulons assurer aux supporters que nous restons en dialogue avec le club et que nous nous engageons à trouver des solutions alternatives à l’avenir. »