Liverpool prévoit de récupérer les services de son ancien défenseur Trent Alexander-Arnold, après que le club anglais est entré en contact avec les agents du joueur pour étudier la possibilité de le ramener à Anfield lors du prochain mercato hivernal, dans un contexte de baisse de son temps de jeu avec le Real Madrid et de son exclusion des plans du onze de départ de l'entraîneur José Mourinho.

La radio espagnole « SER Deportivos » a rapporté que Liverpool a déjà pris contact avec les représentants du latéral anglais, et étudie la possibilité de le recruter sous forme de prêt en janvier prochain, profitant de sa situation difficile au sein de l'équipe madrilène, avec laquelle il n'obtient plus de temps de jeu régulier.

Alexander-Arnold, âgé de 28 ans, traverse une période compliquée depuis son transfert au Real Madrid, puisqu'il n'a débuté comme titulaire que 4 matchs sur les 13 disponibles. Il est en outre devenu la troisième option au poste de latéral droit, derrière Federico Valverde et le Néerlandais Denzel Dumfries, récemment arrivé dans l'équipe.

Mourinho a préféré s'appuyer sur Valverde au poste de latéral droit, y compris lors du duel face au Barça, qui s'est terminé par une victoire du Real Madrid sur le score de 2-1, ce qui reflète le recul de la place du défenseur anglais dans les plans de l'entraîneur portugais, malgré les grands espoirs qui avaient accompagné son transfert au club espagnol.

Le nom d'Alexander-Arnold avait déjà été associé à un possible transfert à Arsenal, Chelsea et Manchester City, mais des sources proches du joueur ont démenti les informations évoquant sa volonté de quitter le Real Madrid.

Le salaire du joueur représente l'un des obstacles potentiels à la finalisation de l'opération, puisqu'il perçoit environ 16,7 millions d'euros par an, en plus de sa relation étroite avec son compatriote Jude Bellingham, alors que les informations indiquent que le Real Madrid ne souhaite conclure aucune transaction susceptible d'affecter la stabilité du milieu de terrain anglais ou sa carrière avec l'équipe.

En revanche, Liverpool fait face à une crise au poste de latéral droit, avec le retour de Conor Bradley d'une opération au genou et l'absence de Jeremie Frimpong, éloigné des terrains en raison d'une blessure musculaire, ce qui pousse le club à suivre la situation de son ancien joueur, qui avait quitté Anfield dans une atmosphère controversée.