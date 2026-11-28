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Le club anglais de Liverpool intensifie ses démarches pour renforcer le poste d'arrière gauche lors du prochain mercato d'hiver.

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Selon le journal Sport, Alejandro Balde, latéral du Barça, fait partie des candidats les plus appréciés par les dirigeants d'Anfield.

Les responsables sportifs du club anglais ne sont pas pleinement satisfaits du niveau de leurs deux latéraux gauches et voient dans le joueur catalan une opportunité intéressante sur le marché des transferts.

L'intérêt de Liverpool ne se limite plus à une simple envie : il s'est déjà traduit par des démarches concrètes. Jorge Mendes, l'agent de Balde, a rencontré les dirigeants du club anglais pour discuter des conditions d'une éventuelle transaction.

La formule à l'étude serait un accord semblable à celui conclu pour Araujo : un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat permettant à Liverpool de s'attacher définitivement ses services l'été prochain.

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Le club anglais doit désormais prendre une décision définitive avant de soumettre une offre officielle au Barça. Si le feu vert est donné pour boucler l'opération, l'offre pourrait arriver dans les prochaines semaines, voire avant l'ouverture officielle du mercato d'hiver, le 1er janvier prochain.

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Balde ouvert à un départ

Bien qu'il ait obtenu quelques minutes de jeu lors des derniers matchs de Ligue des champions, Balde sait que sa situation au Barça a changé et se montre ouvert à une nouvelle expérience loin du club.

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La perspective de rejoindre l'un des grands clubs de Premier League séduit le joueur, qui dispose encore d'une importante marge de progression au vu de son âge et de son potentiel.

Jorge Mendes étudie plusieurs scénarios pour l'avenir de son client, et la piste Liverpool suscite un intérêt grandissant.

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La vitesse, la capacité à se projeter balle au pied et l'apport offensif de Balde comptent parmi les principales qualités qui correspondent au profil de latéral recherché par le club d'Anfield.

La condition du Barça

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De son côté, le Barça ne ferme pas la porte à une négociation concernant le départ de l'un des produits de son centre de formation, mais il conditionne toute opération à la possibilité de renforcer sa défense.

La priorité de la direction sportive du club catalan est de recruter un défenseur central, de préférence gaucher, afin d'élargir les options à la disposition de l'entraîneur Hansi Flick.

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Le Barça ne souhaite pas affaiblir son effectif en pleine saison et ne donnera son feu vert au départ de Balde que s'il trouve une solution adéquate sur le marché des transferts. L'équilibre financier de l'opération et les conditions de l'option d'achat que pourrait proposer Liverpool seront également deux facteurs décisifs dans la prise de décision.

Quoi qu'il en soit, l'intérêt anglais pour le joueur ne cesse de croître. Avec l'implication directe de Jorge Mendes dans les négociations et l'ouverture affichée par Balde à l'idée d'un départ, les prochaines semaines pourraient s'avérer décisives pour l'avenir du latéral catalan.