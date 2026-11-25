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Liverpool a fait une bonne opération mercredi en Ligue des champions. Trois jours après avoir infligé un cinglant 4-0 à Manchester United, le club anglais s’est imposé avec maîtrise 0-3 face au Club Bruges au stade Jan-Breydel.

L’entraîneur Andoni Iraola a laissé Virgil van Dijk sur le banc en vue du derby du Merseyside contre Everton le week-end prochain. Jeremie Frimpong était en revanche titulaire. Cody Gakpo et Ryan Gravenberch étaient absents pour cause de blessures.

Les visiteurs ont mis la défense du Club Bruges sous pression dès le début. Après près d’un quart d’heure de jeu, celle-ci a commis une erreur, permettant à Aleksander Isak de marquer de près le 0-1 pour Liverpool.

Le Club Bruges n’a pas baissé les bras et s’est montré dangereux par Felix Lemarechal et Joaquin Seys. Carlos Forbs, qui avait récemment marqué contre le PSV, a tenté de créer le danger sur la droite. Le club belge n’est toutefois pas parvenu à égaliser en première période.

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Liverpool a cherché à prendre le contrôle du match à l’extérieur après la pause, et le remuant Rio Ngumoha a tiré juste à côté. Yann Sommer, qui n’avait pas été à son avantage sur le 0-1, a ensuite réalisé un excellent arrêt face à une frappe de près d’Isak, servi par une superbe passe de Dominik Szoboszlai.

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Le Club Bruges espérait toujours obtenir un bon résultat et n’a pas eu de chance lorsqu’Alisson Becker a réalisé un bel arrêt sur une tentative de Lemarechal. Iraola est intervenu en fin de match en faisant entrer Van Dijk à la place de Frimpong pour tenter de préserver sa courte avance.

Liverpool a même creusé l’écart en fin de match. Florian Wirtz a tenté sa chance depuis les abords de la surface de réparation, et le ballon a heurté le poteau avant de finir dans le but belge, hors de portée de Sommer.

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Liverpool a tenu bon dans les dernières minutes, a vu Isak porter le score à 0-3 sur une contre-attaque et compte désormais douze points en cinq matches. Une excellente répétition générale avant le derby toujours très disputé contre Everton, dimanche prochain.