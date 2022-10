Liverpool : Klopp voit un club inattendu comme seul concurrent de Manchester City

Jürgen Klopp s'est exprimé sur la difficulté pour Liverpool de continuer à rivaliser avec Manchester City et sa puissance financière.

Lors d'une conférence de presse animée avant la rencontre des deux équipes à Anfield dimanche, le patron des Reds a déclaré qu'il était impossible pour son équipe de rivaliser avec les champions en titre, qui ont ajouté le brillant Erling Haaland à l'équipe qui a remporté le titre de Premier League pour la quatrième fois en cinq saisons en mai dernier.

Interrogé sur la façon dont Liverpool pourrait suivre le rythme de City, Klopp a répondu : "Vous n'allez pas aimer la réponse, et vous avez tous déjà la réponse. Personne ne peut rivaliser avec City dans ce domaine.

"Vous avez la meilleure équipe du monde et vous mettez le meilleur attaquant du marché. Peu importe ce que ça coûte, vous le faites. Je sais que City ne va pas aimer ça, personne ne va aimer ça [mais] vous avez posé la question et vous connaissez la réponse.

"Que fait Liverpool ? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est clair et, là encore, vous connaissez la réponse. Il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal et tout, très bien. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent.

"J'ai entendu dire qu'à Newcastle, quelqu'un [le directeur sportif Dan Ashworth] a dit "il n'y a pas de plafond pour ce club". Oui ! Il a raison. Il a tout à fait raison. Il n'y a pas de plafond pour Newcastle. Félicitations, mais certains autres clubs ont des plafonds !"

Liverpool a continuellement poussé City ces dernières saisons, remportant la Premier League en 2020 et terminant à seulement un point de l'équipe de Pep Guardiola en 2019 et 2022. Mais ils ont mal commencé cette saison, et Klopp les a déjà écartés de la course au titre après une série de seulement deux victoires en huit matchs de championnat.

City n'a remporté que deux de ses 35 derniers matches à Anfield, toutes compétitions confondues, et n'a pas goûté à la victoire devant ses supporters depuis 2003, lorsque Nicolas Anelka avait inscrit le but de la victoire.

Après la bataille d'Anfield, Liverpool reçoit West Ham en Premier League mercredi, tandis que City ne sera pas en action avant samedi prochain, lorsqu'il accueillera Brighton à l'Etihad.