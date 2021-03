Liverpool - Klopp assure que les joueurs vont rester même sans Ligue des champions

L'entraîneur des Reds se veut rassurant pour l'avenir, convaincu que ses joueurs clé ne demanderont pas à partir la saison prochaine.

Jürgen Klopp insiste sur le fait que Liverpool pourra conserver ses joueurs vedettes même s'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions.

Les Reds doivent faire face à une bataille difficile pour s'assurer une place dans le top quatre de la Premier League cette saison. L'équipe de Klopp occupe la septième place du classement après sa défaite contre Chelsea jeudi soir, et pourrait glisser jusqu'à la neuvième si les équipes derrière remportent leurs matchs en retard.

Les implications financières d'une place en dehors du quatuor de tête sont évidentes, d'autant plus que l'incertitude entourant la pandémie de coronavirus persiste. En début de semaine, Klopp a laissé entendre que l'incapacité à se qualifier pour la compétition des clubs d'élite européens rendrait plus difficile l'"excitation" de nouvelles signatures potentielles.

Cependant, lors d'une conférence de presse tenue vendredi, l'Allemand a affirmé que Liverpool reste en position de force sur le terrain et en dehors, qu'il soit ou non en Ligue des champions.

"Ce club ne sera pas souvent hors de la Ligue des champions, a déclaré le technicien allemand. Cette année est difficile, nous le savons, mais le potentiel et la puissance du club sont complètement différents.

"C'est une saison où il faut avoir un élan et nous ne l'avons jamais vraiment eu, c'est vrai. Mais cela ne dit rien sur l'avenir, ce club est en très bonne position. Dans les moments difficiles, évidemment, mais en meilleure position que les autres clubs, je dirais.

"Je comprends ce qui s'est passé dans le passé, mais ce que je peux dire, c'est que personne n'a à s'inquiéter de l'avenir du club parce qu'il est entre de bonnes mains et que nous avons une très bonne équipe ensemble. C'est évidemment la meilleure base pour un bon avenir ensemble."

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à ce que l'un de ses joueurs vedettes, peut-être Mo Salah ou Sadio Mane, cherche à quitter le club s'il n'y avait pas de Ligue des champions, Klopp s'est montré tout aussi optimiste.

Il a répondu : "Je comprends et respecte toutes les questions, mais nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Je sais que nous avons la loyauté des joueurs. Ce n'est pas une situation où un joueur me dit : 'L'année prochaine, il n'y aura pas de Ligue des champions, alors je dois partir'.

"Cela n'arrivera pas. Je les connais assez bien pour que cela n'arrive pas parce que le club est dans une situation différente. Ce ne sera pas un problème avec les nouveaux joueurs, je ne le vois pas. Nous avons dit il y a des années que si un joueur ne veut pas venir ici parce que nous ne jouons pas la Ligue des champions l'année prochaine, alors je ne veux pas qu'il vienne.

"Et si un joueur veut partir parce que nous n'avons pas la Ligue des champions, alors je ne veux pas de lui. Ce n'est pas une chose personnelle mais c'est toujours comme ça. Il faut toujours trouver le bon groupe pour les défis que l'on doit relever et puis on fonce, alors je ne m'en fais pas."

Klopp a abordé la mauvaise forme récente des Reds et a parlé du soutien des propriétaires du Fenway Sports Group.

"Nous attendons tous plus de nous pour être honnêtes, a-t-il déclaré. Nous sommes assez réalistes sur les choses que nous faisons et je n'ai pas l'impression que l'équipe me laisse seul pour rester dans le feu, si c'est le bon dicton ?

"En Angleterre, personne au-dessus du manager ne donne d'interviews. En Allemagne, c'est généralement le président, le PDG ou le directeur sportif qui donne une interview et se pose la question de savoir si quelqu'un est le bon entraîneur.

Ils doivent dire 'Oh oui, nous lui faisons confiance' et toutes ces choses et c'est comme si vous ressentiez au premier moment qu'ils doivent dire que [le manager] est déjà à mi-chemin de la porte.

"La situation en Angleterre est différente et dans le club [c'est] assez clair aussi. Les propriétaires veulent que je règle la situation et je veux régler la situation avec les joueurs, c'est le plan."