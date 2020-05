Liverpool, Henderson : "Il serait étrange de soulever le trophée de la Premier League sans supporters"

Le capitaine de Liverpool dit que célébrer un titre tant attendu dans un Anfield vide serait une expérience étrange.

Le capitaine de , Jordan Henderson, a admis qu'il serait "assez étrange" de soulever le trophée de champion d' sans la présence de supporters dans le stade. Les hommes de Jürgen Klopp sont sur la bonne voie pour remporter un premier titre de champion depuis 1990, les Reds détiennent une avance de 25 points en tête du classement sur , avec la saison suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

La ayant apparemment pour objectif de redémarrer à huis clos dès le mois prochain, Jordan Henderson pourrait soulever un trophée sans aucun fan présent dans le stade. Le milieu de terrain a déclaré que ce serait inhabituel si tel était le cas, bien qu'il ait averti que son équipe avait encore du travail à faire. "Bien sûr, ce serait différent parce que si vous gagnez un trophée et le recevez sans fans là-bas, ce serait assez étrange", a déclaré Henderson à BBC Radio 5 Live.

"C'était super de revoir tout le monde"

"Ce n'est pas encore fini. Nous avons encore du travail à faire et nous devons encore performer à un haut niveau jusqu'à la fin de la saison parce que nous voulons terminer aussi fort que possible pour nous assurer que c'est une saison complète. Après cela, que nous le gagnions ou quoi que ce soit, alors recevoir le trophée et les supporters qui ne sont pas là ... vous n'avez qu'à vous en occuper quand cela arrivera. J'espère que cela arrivera. Nous sommes toujours dans une très bonne position", a ajouté le milieu des Reds.

"Cela signifiera que nous avons remporté la Premier League et nous serons tous très heureux, mais alors nous pouvons regarder vers l'avenir - et chaque fois que les fans seront autorisés à retourner dans le stade, je suis sûr que nous aurons une sorte de fête ensemble", a expliqué l'international anglais. Les clubs de Premier League ont repris l'entraînement au milieu de la crise du COVID-19, qui a fait plus de 351 000 morts dans le monde.

Jordan Henderson a déclaré qu'il s'était senti en sécurité à son retour alors qu'il envisage un redémarrage potentiel : "Mon opinion est que dès que tout le monde est à l'aise et dès que cela est sûr, nous sommes guidés par les experts et les médecins sur ce qu'ils jugent sûr de faire", a-t-il déclaré. "Pour nous à Liverpool, ça a été vraiment bien. Ça a été super de revenir et tout le monde s'est senti à l'aise et en sécurité, sinon nous ne serions pas revenus. J'espère que c'est le cas dans toute la Premier League."