L'une des stars de la sélection du Maroc est entrée dans le radar de plusieurs clubs européens, après les prestations remarquables qu'il a livrées lors de la Coupe du monde 2026, alors que Manchester United et Liverpool, aux côtés du club turc de Fenerbahçe, ont manifesté leur intérêt pour recruter le joueur lors du mercato estival en cours, selon un rapport de presse italien.

Le site« Football Italia » a en effet indiqué que le milieu de terrain de la Roma, Neil El Aynaoui, a attiré l'intérêt de plusieurs clubs ces derniers jours, après que l'attention s'était initialement portée sur son coéquipier Manu Koné, à la suite de ses belles performances avec l'équipe de France.

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Le rapport a ajouté que Manchester United, Liverpool et Fenerbahçe ont pris contact pour se renseigner sur la possibilité de recruter le joueur âgé de 25 ans, né et ayant grandi en France, mais qui représente la sélection marocaine à l'international, avec laquelle il a disputé 22 matchs.

El Aynaoui avait rejoint la Roma l'été dernier en provenance de Lens pour 23,5 millions d'euros, en plus de bonus et d'un pourcentage sur toute future vente au profit du club français, tandis que les estimations indiquent que le club italien n'acceptera pas de le vendre pour moins de 35 à 40 millions d'euros.

El Aynaoui a contribué au beau parcours du Maroc lors du Mondial, qui s'est achevé face à la France (2-0) en quart de finale.