L’ancien capitaine ne parvient toujours pas à comprendre que Liverpool ait cédé Neco Williams à Nottingham Forest à l’été 2022 pour environ 20 millions d’euros. Gerrard, qui était consultant pour TNT Sports samedi lors du duel de Premier League entre Liverpool et Nottingham, s’est littéralement enthousiasmé au vu de l’évolution de l’ancien joueur de Liverpool. Selon lui, Williams incarne exactement le type de joueur que l’on souhaite avoir dans un top club.

« Ce joueur s’entraîne exactement comme il joue. Il vient à l’entraînement tous les matins et fait tout correctement. Il est extrêmement professionnel et c’est un vrai gagnant. Il est très agressif, extrêmement ambitieux et compétitif. Nous connaissions déjà son talent », a loué Gerrard. Il a travaillé de 2017 à 2018 comme entraîneur des jeunes à Liverpool et connaît donc parfaitement Williams.

Steven Gerrard regrette le départ de Neco Williams : « Liverpool aurait dû le garder »

Du point de vue de la légende du club, Williams est en outre encore loin d’avoir exploité l’ensemble de son potentiel. « Quand on associe son talent à toutes ces qualités, on peut jouer à ce niveau en Premier League, et aussi s’y imposer durablement », a expliqué l’ancien international anglais.

La conclusion de Gerrard a donc été très claire : « Pour moi, c’est un arrière latéral exceptionnel. Et je ne dis vraiment pas ça en l’air, et je veux m’excuser auprès des supporters de Nottingham Forest : Liverpool aurait définitivement dû le garder à mon avis. »

Williams avait autrefois été formé à l’académie des jeunes des Reds et a fait ses débuts en équipe première en 2020 sous Klopp. En raison de la forte concurrence, le Gallois n’a toutefois pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire à Anfield Road. En janvier 2022, il a d’abord été prêté à Fulham, avant que Liverpool n’officialise définitivement la séparation quelques mois plus tard.

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Neco Williams a disputé 33 matches avec Liverpool

À Nottingham Forest, Williams a ensuite trouvé un rôle nettement plus important et s’est rapidement imposé comme titulaire. Au total, il n’a disputé que 33 matches officiels avec Liverpool. Avec Forest, il a atteint la demi-finale de la Ligue Europa en 2026, mais a manqué la qualification pour la finale.

Samedi, il a finalement retrouvé son ancien club : Williams était sur le terrain avec Nottingham contre Liverpool. De l’autre côté, Milos Kerkez a évolué comme défenseur gauche des Reds, sans toutefois réaliser une journée exceptionnelle.

Williams est encore lié à long terme à Nottingham jusqu’en 2029. Malgré cela, des rumeurs circulent actuellement sur un possible départ. Le joueur de 25 ans est associé à Tottenham Hotspur, mais il ne veut rien savoir à ce sujet : « Je me concentre sur l’endroit où je suis aujourd’hui, et c’est Forest. Je ne peux pas faire plus », a-t-il déclaré à TNT Sports.