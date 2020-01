Liverpool - Adrian sur Klopp : "Je dirais qu'il est le meilleur en ce moment"

Doublure d'Alisson dans les cages de Liverpool, Adrian est un homme heureux chez les Reds. Et Jürgen Klopp y est pour beaucoup selon le Brésilien.

Remplaçant d'Alisson à , le gardien de but Adrian a lui aussi contribué à l'incroyable saison que sont en train de réaliser les Reds en . Apparu à 10 reprises en Championnat, dont 8 en tant que titulaire, le Brésilien sait parfaitement répondre présent quand le titulaire n'est pas disponible, et ce pour le plus grand bonheur de son entraîneur Jürgen Klopp. Un entraîneur qu'il considère d'ailleurs comme le meilleur du monde. Ni plus ni moins.

"Il est est le capitaine du bateau. Les joueurs travaillent et se battent ensemble et il essaie de nous donner des solutions aux problèmes et nous fait sentir que l'équipe est plus importante que n'importe quel individu. Peu importe qui joue ou non, tout le monde est prêt à gagner. Je dirais qu'il est le meilleur en ce moment. Tout le monde est derrière lui, nous sommes comme un rocher et c'est difficile de casser un rocher. Les fans, les gens autour de nous, tout le monde est une famille parce que nous prenons soin les uns des autres", a en effet déclaré le joueur de 33 ans, dans des propos accordés au Mail.

"Évidemment, Guardiola a passé un bon moment à Barcelone, ils ont tout gagné, mais maintenant je pense que Liverpool est dans une grande dynamique. Nous devons continuer mais aussi profiter de ce moment vraiment agréable pour nous", a ensuite ajouté Adrian, déterminé. Des propos ambitieux, qui témoignent de l'état d'esprit qui règne dans l'équipe entraînée par l'ancien du : celui d'un groupe soudé prêt à aller le plus haut possible.