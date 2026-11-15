Livakovic : les entraînements du Barça sont difficiles, et j'attends ma chance avec impatience

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Le gardien croate Dominik Livakovic traverse une période d'attente au sein du FC Barcelone, après s'être retrouvé éloigné des terrains depuis son transfert au club lors des derniers jours du mercato estival, dans un contexte de forte concurrence au poste de gardien de but. Il garde toutefois l'espoir de bénéficier d'une nouvelle occasion de prouver ses qualités sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

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Livaković a été titularisé avec la Croatie face à l'Angleterre jeudi dernier sur la pelouse de Wembley, lors d'une rencontre qui s'est soldée par une victoire anglaise sur le score de 2-1. Il s'apprête également à garder les buts de sa sélection face à la République tchèque, ce soir, dans le cadre de la Ligue des nations, afin de continuer à engranger les minutes de jeu qui lui font défaut avec le Barça.

Le gardien de 31 ans a rejoint le Barça en provenance du club turc de Fenerbahçe pour deux millions d'euros, à la fin du mercato estival, après que le club catalan a décidé de renforcer ses options au poste de gardien. Mais il n'a eu l'occasion de jouer qu'une seule fois sous le maillot de l'équipe, lors de la rencontre face à Séville qui s'est terminée par une victoire du Barça sur le score de 3-1 le 19 septembre, profitant de l'absence de Joan García en raison d'une blessure.

Livaković a évoqué son expérience au Barça lors de son passage en stage avec la sélection croate, affirmant sa fierté d'avoir rejoint l'un des plus grands clubs du monde : « Je suis un garçon de Zadar, je joue pour le Barça, et j'en suis très fier. J'ai déjà eu l'occasion de défendre les buts d'un aussi grand club. Je m'entraîne actuellement, j'attends ma chance, et je me sens en forme. »

Le gardien croate a signé un contrat de quatre saisons jusqu'à l'été 2030, mais il est conscient de la difficulté de la concurrence pour jouer en présence de Joan García et du gardien polonais Wojciech Szczęsny, aux côtés d'Iker Rodríguez, ce qui l'oblige à continuer à travailler et à attendre toute opportunité susceptible de lui offrir une place dans les plans de Flick dans la période à venir.

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Livaković a ajouté, évoquant la nature des entraînements au sein du club catalan dans des déclarations rapportées par le journal « Mundo Deportivo » : « L'entraînement au Barça est extrêmement difficile, car nous parlons des meilleurs joueurs du monde. L'idéal serait que je sois le gardien de chaque match, mais j'attends ma chance avec patience », en référence à son acceptation de sa situation actuelle et à sa volonté de saisir toute occasion qui se présente à lui.

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Malgré son éloignement du onze de départ, les pronostics évoquent la possibilité d'un retour de Livaković avec le Barça lors de la Coupe du Roi, puisqu'il devrait garder les buts de l'équipe lors du match des 32es de finale prévu les 15 ou 16 décembre prochain, qui se jouera sur une seule rencontre face à un adversaire moins bien classé, dont le nom sera déterminé ultérieurement.

Le parcours du Barça en Coupe du Roi représente une occasion importante pour le gardien croate afin de retrouver sa place avec l'équipe, d'autant plus que la compétition pourrait offrir à Flick une marge pour apporter des changements à son onze de départ et faire jouer les éléments qui n'obtiennent pas assez de minutes en Liga, ce qui pourrait aider Livaković à prouver qu'il mérite de jouer lors des prochains matchs.

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De son côté, le sélectionneur de la Croatie, Slaven Bilić, n'a pas caché son souhait de voir son gardien obtenir davantage de minutes de jeu avec le Barça, estimant que le fait de jouer régulièrement serait une bonne chose : « Ce serait formidable de voir Livaković jouer régulièrement avec le Barça, c'est un très bon gardien de but. » Sa chance de changer sa situation reste ainsi liée à sa capacité à attendre le bon moment et à convaincre Flick de ses qualités.