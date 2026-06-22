Lionel Messi reçoit un hommage exceptionnel dans son pays et est immortalisé de manière impressionnante

Tout le monde sait que la superstar argentine Lionel Messi est adulé dans son pays – et, en réalité, dans le monde entier. Une statue de l’attaquant de 38 ans avait déjà été érigée, mais jamais aussi grande que celle de Cutral Có. Elle a été dévoilée la semaine dernière.

Mardi dernier, une foule nombreuse s’est rassemblée à Cutral Có, petite ville de l’ouest argentin, pour assister en direct à la révélation de cette immense statue dédiée à leur grand héros.

Œuvre de l’artiste Aldo Beroisa, la sculpture représente la star à genoux, un bras levé vers le ciel. Elle porte le maillot argentin orné du mythique numéro 10, tandis qu’à ses pieds repose la Coupe du monde de la FIFA conquise en 2022.

Hommage de quelque 26 mètres de haut et pesant pas moins de 70 tonnes, l’œuvre est, d’après le maire de Cutral Có, la plus grande statue de Messi au monde.

Une précédente statue installée en Inde avait dû être démontée, craignant qu’elle ne résiste pas aux rafales de vent.

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Lundi, les supporters argentins retrouveront le huit fois lauréat du Ballon d’Or en action dans le cadre de la Coupe du monde. À 19 h, l’Albiceleste disputera son deuxième match de groupe face à l’Autriche.

Lors de l’entrée en matière, l’Argentine s’est facilement imposée 3-0, et Messi, auteur d’un hat-trick, a été le grand artisan de cette victoire.