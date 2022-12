Lionel Messi a trouvé un club à la légende uruguayenne, Luis Suárez

Libre de tout engagement depuis la fin de son bail avec le club uruguayen Nacional, Luis Suárez a trouvé un nouveau point de chute.

L’ancien buteur du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid ne compte pas raccrocher les crampons. Âgé de 35 ans, Luis Suárez sent qu’il peut encore évoluer au haut niveau.

Suárez se rapproche de Grêmio

Selon les informations du journaliste César Luis Merlo, « El Pistolero » aurait trouvé un terrain d’entente avec la formation brésilienne, Grêmio. L’avant-centre expérimenté devrait parapher son contrat durant les prochains jours.

Ce serait l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain Lionel Messi qui lui aurait conseillé de rejoindre la formation brésilienne durant les derniers mois à en croire le vice-président du Grêmio Paulo Caleffi.

« La première conversation était plus formelle, aujourd’hui, il était plus souriant, communicatif, plaisantant sur Messi, a-t-il confié dans des propos relayés par le quotidien espagnol AS. Et la blague était que Messi lui recommandait de venir jouer pour Gremio ».

Depuis son départ de l’Atlético Madrid en juillet dernier, Luis Suárez a évolué sous les couleurs de Nacional pendant six mois. Il a inscrit huit buts et offert trois passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues.

Le buteur uruguayen est persuadé qu’il peut encore briller. Il pourrait signer, durant les prochains jours, un bail de six mois renouvelables avec Grêmio.