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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lineker, après que Kane ait égalé son record mondial : « Je reste meilleur que lui »

H. Kane
G. Lineker
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre vs Croatie
Croatie
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Croatie
É.-U.

Un duo éclatant a animé la soirée.

Lors d’une soirée de Coupe du monde inoubliable, le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, a une nouvelle fois volé la vedette en guidant les « Three Lions » vers une victoire cruciale contre la Croatie (4-2), lors du match d’ouverture de la phase de groupes pour les deux sélections. 

Sa performance n’est pas passée inaperçue : l’attaquant du Bayern Munich a récolté les éloges d’une légende du football anglais, Gary Lineker, qui l’a placé au sommet de l’attaque des Three Lions.

Gary Lineker, ancien meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, a salué la performance de Harry Kane, auteur d’un doublé lors de la victoire 4-2 des Three Lions sur la Croatie lors de la première journée de la phase de groupes.

Grâce à ces deux buts, Kane porte à 10 son total en phase finale de Coupe du monde, égalant ainsi l’ancien record de Lineker dans cette compétition.

Interrogé par la chaîne « ESPN », Lineker a commenté cet exploit avec sa verve habituelle : « Je suis ravi que Kane égale mon record, mais je le devance toujours alphabétiquement, et c’est ce qui compte vraiment. »

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Il a ajouté : « Harry Kane est le meilleur attaquant que les terrains anglais aient jamais produit. J’en suis aujourd’hui fermement convaincu. Sa polyvalence en tant que joueur et sa capacité à faire la différence de multiples façons sont ce qui le rend exceptionnel par rapport à ceux qui l’ont précédé. »

Grâce à ce succès, les Three Lions prennent la tête du groupe 12 avec 3 points, devançant le Ghana à la différence de buts.

Les Three Lions défieront le Ghana mardi prochain lors de la 2^e journée, puis concluront la phase de groupes face au Panama le 27 juin.

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