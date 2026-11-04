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Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Victoria Stadium

Le match entre Lincoln Red Imps FC et Hajduk Split débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Lincoln Red Imps FC et à Hajduk Split ?

Lincoln Red Imps aborde ce match avec un bilan mitigé : l’équipe a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, pour deux défaites. En National League, tout va bien : elle vient de s’imposer nettement 5-0 face au FC Hound Dogs. En Conference League, en revanche, Lincoln a récemment subi une défaite 4-1 contre le Twente Enschede, après s’être incliné 2-1 face à Brann.

Hajduk Split affiche une forme impressionnante : quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Le temps fort a été sa victoire 2-1 contre l’Ajax Amsterdam en Conference League. Hajduk domine également en première division croate, comme en témoigne son récent succès 5-0 face au HNK Gorica. Au total, Hajduk a inscrit dix buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq matches.

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : compositions d’équipe

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : forme actuelle

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : bilan des confrontations directes

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : les classements