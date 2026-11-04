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Ligue Conférence
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Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split
Lincoln Red Imps FC
Hajduk Split
Ligue Conférence

En Conference League, le Lincoln Red Imps FC affronte le Hajduk Split. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
Victoria Stadium

Le match entre Lincoln Red Imps FC et Hajduk Split débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Lincoln Red Imps FC et à Hajduk Split ?

Lincoln Red Imps aborde ce match avec un bilan mitigé : l’équipe a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, pour deux défaites. En National League, tout va bien : elle vient de s’imposer nettement 5-0 face au FC Hound Dogs. En Conference League, en revanche, Lincoln a récemment subi une défaite 4-1 contre le Twente Enschede, après s’être incliné 2-1 face à Brann.

Hajduk Split affiche une forme impressionnante : quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Le temps fort a été sa victoire 2-1 contre l’Ajax Amsterdam en Conference League. Hajduk domine également en première division croate, comme en témoigne son récent succès 5-0 face au HNK Gorica. Au total, Hajduk a inscrit dix buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq matches.

LRI

LRI - Forme

BRA
D2-1
LYN
V1-2
TWE
D1-4
LIG
V3-0
HOD
V0-5
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HAS

HAS - Forme

AJX
V2-1
NKV
V1-0
THU
V0-1
IST
N2-2
HNK
V5-0
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : compositions d’équipe

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split Équipes probables

Entraineur

  • J. Pavon

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : forme actuelle

LRI

LRI - Forme

BRA
D2-1
LYN
V1-2
TWE
D1-4
LIG
V3-0
HOD
V0-5
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HAS

HAS - Forme

AJX
V2-1
NKV
V1-0
THU
V0-1
IST
N2-2
HNK
V5-0
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : bilan des confrontations directes

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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