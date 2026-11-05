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Ligue Conférence
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Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split
Lincoln Red Imps FC
Hajduk Split
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le Lincoln Red Imps FC affronte Hajduk Split. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme peut-on suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Europa Sports Park

Le match entre Lincoln Red Imps FC et Hajduk Split débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Lincoln Red Imps FC et de Hajduk Split ?

Lincoln Red Imps aborde ce match avec un bilan contrasté : trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. En National League, tout va bien : l’équipe s’est récemment imposée 5-0 face au FC Hound Dogs. En Conference League, en revanche, Lincoln a dernièrement subi une défaite 4-1 contre Twente Enschede, après s’être incliné 2-1 face à Brann.

Hajduk Split affiche une forme impressionnante : quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Le temps fort de cette série a été sa victoire 2-1 contre l’Ajax Amsterdam en Conference League. Hajduk domine également la première division croate, comme en témoigne son récent succès 5-0 face au HNK Gorica. Au total, Hajduk a marqué dix buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq matches.

LRI

LRI - Forme

BRA
D2-1
LYN
V1-2
TWE
D1-4
LIG
V3-0
HOD
V0-5
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HAS

HAS - Forme

AJX
V2-1
NKV
V1-0
THU
V0-1
IST
N2-2
HNK
V5-0
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : compositions d’équipe

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split compositions

4-5-1
Lincoln Red Imps FC crest
Lincoln Red Imps FC
LRI
Formation
Hajduk Split crest
Hajduk Split
HAS
4-2-3-1
J. HankinsJ. HankinsG. CardozoG. CardozoC. RutjensC. RutjensJ. EerstelingJ. EerstelingNanoNanoG. TorrillaG. TorrillaM. ToledanoM. ToledanoToniToniB. LopesB. LopesMandiManditeam-logoK. GomezT. SilicT. SilicA. Van HoorenbeeckA. Van HoorenbeeckD. HadzikadunicD. HadzikadunicM. AcapandieM. AcapandieS. HrgovicS. HrgovicD. de AlmeidaD. de AlmeidaA. del MoralA. del MoralA. SanyangA. SanyangK. FayadK. FayadM. SoticekM. SoticekM. SegoM. Sego
Hajduk Split crest
Hajduk Split
HAS
4-5-1
Lincoln Red Imps FC

Onze de départ

Hajduk Split

Remplaçants

Entraineur

  • J. Pavon
  • G. Garcia

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : forme du moment

LRI

LRI - Forme

BRA
D2-1
LYN
V1-2
TWE
D1-4
LIG
V3-0
HOD
V0-5
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HAS

HAS - Forme

AJX
V2-1
NKV
V1-0
THU
V0-1
IST
N2-2
HNK
V5-0
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : bilan des confrontations directes

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
N
V
V
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
4
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
8
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
9
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
10
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
N
N
V
11
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
12
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
13
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
14
AjaxAjaxAJX
311143+14
N
V
D
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
N
V
D
16
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31113304
N
D
V
17
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
18
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
19
FC ThouneFC ThouneTHU
31022203
V
D
D
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
23
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302145-12
N
N
D
24
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
302123-12
N
D
N
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
N
D
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
D
D
N
35
Inter D.Inter D.ESC
301215-41
N
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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