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Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Europa Sports Park

Le match entre Lincoln Red Imps FC et Hajduk Split débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Lincoln Red Imps FC et de Hajduk Split ?

Lincoln Red Imps aborde ce match avec un bilan contrasté : trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. En National League, tout va bien : l’équipe s’est récemment imposée 5-0 face au FC Hound Dogs. En Conference League, en revanche, Lincoln a dernièrement subi une défaite 4-1 contre Twente Enschede, après s’être incliné 2-1 face à Brann.

Hajduk Split affiche une forme impressionnante : quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Le temps fort de cette série a été sa victoire 2-1 contre l’Ajax Amsterdam en Conference League. Hajduk domine également la première division croate, comme en témoigne son récent succès 5-0 face au HNK Gorica. Au total, Hajduk a marqué dix buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq matches.

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : compositions d’équipe

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : forme du moment

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : bilan des confrontations directes

Lincoln Red Imps FC contre Hajduk Split : les classements