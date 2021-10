Ligue Europa : l'OL et l'OM visés par une enquête de l'UEFA

La commission de discipline de l'UEFA a ouvert une enquête contre l'OL et l'OM après les incidents provoqués par des supporters en Ligue Europa.

Le jeudi 30 septembre, Lyon et Marseille jouaient en Ligue Europa, respectivement contre Brondby et Galatasaray.

Ces deux matches ont été marqués par des incidents provoqués par des supporters. Selon nos confrères du journal L'Equipe, la commission de discipline l'UEFA a annoncé qu'elle ouvrait une enquête concernant les deux clubs français et qu'elle étudiera les faits le 18 octobre avant de rendre son verdict le 22 octobre.

Il est reproché à l'OM l'utilisation d'engins pyrotechniques, le lancement d'objets entre les tribunes et sur le terrain ainsi que le blocage de passages à l'intérieur du stade Vélodrome.

La rencontre entre l'OM et Galatasaray a d'ailleurs été interrompue pendant huit minutes et après le match, des heurts ont éclaté sur le parvis du Vélodrome. Quatre policiers ont été blessés, deux supporters de l'OM et trois supporters de Galatasaray ont été interpellés.

De son côté, l'OL doit s'expliquer sur un « envahissement de terrain » et des obstructions de passages à l'intérieur du Parc OL. De plus, sept supporters ont été interpellés à l'occasion du match Lyon-Brondby.

Il est difficile de dire si les deux clubs français seront sanctionnés et si oui, de quelle façon. L'UEFA peut infliger une simple amende ou frapper en fort en imposant un huis clos.