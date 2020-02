Ligue des champions - L'équipe type de la semaine avec trois Lyonnais

La belle victoire lyonnaise contre la (1-0) en huitième de finale aller de permet aux Rhodaniens de placer trois joueurs dans le XI de la semaine de C1.

Sans grande surprise, il s'agit principalement de joueurs du secteur défensif, alors que les joueurs de Rudi Garcia se sont accrochés à leur court mais précieux avantage tout au long de la seconde période. Ainsi, Marçal et Léo Dubois font partie de la défense choisie par l'UEFA, tandis que le buteur Lucas Tousart est aligné au milieu.

I got _____ points in #UCLfantasy this week.



Here's the Team of the Week 🔥🔥🔥#UCLfantasy | @PlayStationEU

*𝘉𝘢𝘴𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘵𝘰𝘱-𝘴𝘤𝘰𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘺 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳𝘴 pic.twitter.com/mcrkUGyRdE