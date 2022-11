Ligue des champions : Le meilleur et le pire tirage pour le PSG en huitièmes de finales

Le Paris Saint-Germain sera fixé sur son avenir européen ce lundi et le club de la capitale peut très bien s'en tirer comme tomber sur une épine.

Deuxième de son groupe de Ligue des champions derrière Benfica, le Paris Saint-Germain affrontera l'un des sept autres premiers de groupe au printemps prochain lors des huitièmes de finales de la Ligue des champions. Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, Naples, Porto, Chelsea et Tottenham sont les potentiels adversaires du club de la capitale.

Deux équipes à prendre

Ce lundi, le Paris Saint-Germain sera fixé aux alentours de midi et sera à quelle sauce il va être mangé mi-février. Plusieurs cas de figure sont envisageables, même si d'après les probabilités, le Bayern Munich est l'adversaire que le Paris Saint-Germain a le plus de chances de rencontrer mais dans l'autre sens, le Bayern a le plus de chances de rencontrer Liverpool. Goal fait le point sur le meilleur et le pire tirage pour le PSG.

Soyons positif et commençons par le meilleur tirage, celui qui donnera au PSG les meilleures chances d'accéder aux quarts de finale après avoir échoué en huitième l'an dernier, sans pour autant lui assurer quoi que ce soit. Et pour ce meilleur tirage, deux équipes sont en duel. Le FC Porto et Tottenham. Les Spurs l'ont démontré en phase de poules, ils ne sont pas injouables.

Manchester City et Haaland à éviter à tout prix

Qui plus est, c'est une équipe qui correspond totalement au PSG puisqu'elle n'aime pas avoir la belle, ce que le club de la capitale de son côté aime faire. Certes, Tottenham pourrait exploiter les espaces laissés par le PSG mais il y a fort à penser que cette rencontre tournerait à l'avantage du PSG. Pour Porto, c'est une équipe bien plus joueuse, qui laisse des espaces, un peu moins forte que Benfica cette saison, et parmi les prétendants pouvant affronter le PSG, c'est certainement l'une des moins effrayantes bien qu'il ne faille pas la sous-estimer.

Pour ce qui est du pire tirage, trois équipes se détachent, mais une a l'avantage. A l'heure actuelle, le pire tirage pour le PSG, et n'importe quel deuxième de groupe à vrai dire, est sans aucun doute Manchester City. Avec le phénomène Haaland dans ses rangs, le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions fait figure d'épouvantail.

Le Bayern Munich est également à éviter. L'ogre bavarois est un mastodonte sur la scène européenne et être amené à le jouer dès les huitièmes de finale est très risqué. Enfin, même si certains supporters parisiens aimeraient prendre leur revanche sur l'an dernier, le Real Madrid, tenant du titre, fait figure de troisième pire tirage pour le PSG. Désormais, seul un petit grain de chance peut aider le PSG pour se retrouver face au meilleur adversaire possible au printemps prochain.