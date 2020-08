Ligue des champions : Le Bayern sera fidèle à ses principes de jeu face au PSG

En conférence de presse avant la finale de la Ligue des champions, Hansi Flick s'est exprimé sur la tactique du Bayern.

Pour l'entraîneur du , Hansi Flick, il n'est pas question de changer de philisophie de jeu pour la finale de la face au PSG : « Nous nous sommes distingués par notre très bonne défense. Bien sûr, nous laissons beaucoup d'espace derrière notre ligne défensive, mais ce qui est important, c'est le pressing exercé sur l'équipe adverse. En demi-finale, se projetait rapidement vers l'avant, avec de longs ballons et nous savons qu'il y a beaucoup de joueurs rapides au PSG. Mais nous avons pratiqué un très beau football ces derniers mois et nous n'allons pas changer cela. Nous avons un plan, un projet et j'espère que nous arriverons à l'exécuter. »