Ligue des champions : la liste du PSG sans Bernat et Jesé

L'UEFA a communiqué ce jeudi la liste des joueurs retenus par le PSG pour disputer la phase de poules de la Ligue des champions.

Une semaine après le tirage au sort de la , l'UEFA a dévoilé ce jeudi la liste des 27 joueurs retenus par le pour disputer la phase de groupes de la reine des compétitions européennes. Le PSG sera dans le Groupe H et affrontera , le et .

Indisponible plusieurs mois en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Juan Bernat n'est pas convoqué. Jesé non plus. En revanche, les recrues sont bien présentes. Moise Kean, Danilo Pereira, Rafinha, Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier pourront donc participer à la campagne européenne. Trois jeunes ont été inscrits dans une liste B : Bandiougou Fadiga, Kays Ruiz et Timothée Pembele.

Si le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale, il devra communiquer une nouvelle liste à l'UEFA.

Plus d'équipes

La liste du PSG

Gardiens : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs : Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa, Diallo, Florenzi, Bakker, Dagba, Pembele٭

Milieux : Verratti, Paredes, Rafinha, Danilo Pereira, Sarabia, Herrera, Gueye, Ruiz-Atil٭, Fadiga٭

Attaquants : Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Kean, Draxler