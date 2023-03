Ligue des Champions : Erling Haaland en avance sur les plus grands attaquants

Auteur d'un quintuplé mémorable mardi soir, Erling Haaland continue de se faire une place dans l'histoire de la Ligue des Champions.

Jusqu'où ira Erling Haaland ? Mardi soir, le buteur norvégien a marqué de son empreinte la rencontre qui opposait Manchester City à Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Auteur d'un quintuplé, l'attaquant des Cityzens a permis à son équipe de s'imposer largement (7-0) et de se hisser en quart de finale, mais a surtout marqué la compétition reine et son histoire. Avant lui, seuls Luiz Adriano (en 2014) et Lionel Messi (en 2012) avait réussi à inscrire cinq buts lors d'un même match de Ligue des Champions, l'Argentin était le seul à l'avoir fait en phase finale.

Haaland déjà parmi les grands

Grâce à ses cinq réalisations, Haaland se lance à la poursuite du record de buts sur une seule édition de C1, détenu par Cristiano Ronaldo en 2013-2014 avec 17 buts. Il poursuit également sa progression dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Avec 33 buts, il pointe désormais à la 24ème place, à 22 ans, il est le plus jeune du top 30 et n'est qu'à 15 buts du top 10.

Et s'il pourchasse certaines des plus grandes légendes de le Coupe aux grandes oreilles, Haaland est déjà (largement en avance) sur certains temps de passage. Comme le révèle L'Équipe ce mercredi, l'ancien joueur de Dortmund marque en moyenne toutes les 56 minutes depuis ses débuts en 2019-2020. C'est mieux que tout autre joueur dans l'histoire, Cristiano Ronaldo pointe à 114, Lionel Messi à 105, Robert Lewandowski à 104 et Karim Benzema à 122. À ce rythme, le cyborg risque de faire tomber bien des records.