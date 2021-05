Ligue 2 – Clermont promu en Ligue 1, Chambly relégué en National

La dernière journée de Ligue 2 a livré son verdict : Clermont accompagne Troyes en Ligue 1 et Chambly descend en National.

Pour la dernière journée de Ligue 2, il y avait du suspense en haut et en bas de tableau et à ce petit jeu, les grands gagnants du soir sont Clermont et Caen.

Champion de Ligue 2 : Troyes

Sacré champion de Ligue 2 lors de l'avant-dernière journée, l'ESTAC a terminé la saison sur une mauvaise note en s'inclinant 3-2 sur la pelouse du Havre. Les joueurs de Laurent Battles avaient déjà sans doute la tête à la Ligue 1.

Promu en Ligue 2 : Clermont

Il fallait un scénario catastrophe pour que Clermont ne monte pas en Ligue 2. En déplacement à Caen qui jouait le maintien, Clermont s'est incliné 2-1 mais malgré ce revers, le club auvergnat obtient la première promotion de son histoire en Ligue 2 car son premier poursuivant et sa seule menace, Toulouse, n'a pas gagné.

Barragistes : Toulouse (3e), Grenoble (4e) et Paris FC (5e)

En effet, Toulouse qui avait déjà assuré sa place de barragiste et espérait une déroute de Clermont pour passer deuxième n'a pas profité de la défaite de Clermont puisque les Toulousains ont concédé le match nul sur la pelouse de Dunkerque (3-3).

En revanche, Grenoble et le Paris FC ne devaient pas se louper car les deux clubs restaient sous le menace d'Auxerre, sixième. L'AJA a mis la pression sur les deux équipes en s'imposant 3-2 à Sochaux mais Grenoble et le PFC ont tenu en s'imposant respectivement contre Rodez (1-0) et Chambly (3-0).

Le mardi 18 mai, Grenoble recevra le PFC dans le barrage de promotion entre le 4e et le 5e puis le vainqueur de la rencontre se rendra à Toulouse le 21 mai la « finale » des barrages entre les clubs de Ligue 2.

Le vainqueur de cette confrontation défiera ensuite le 18e de Ligue 1. Le match aller se jouera 27 mai sur le terrain du club de Ligue 2 et le retour aura lieu le 30 mai.

Lutte pour le maintien : Caen sauvé, Niort barragiste, Chambly relégué

Avant cette dernière journée, le classement des équipes luttant pour ne pas descendre était le suivant : Niort (15e, 41 points), Pau (16e, 40 points), Dunkerque (17e, 40 points), Caen (18e, 38 points), Chambly (19e, 38 points). Bon dernier avec 22 points, Châteauroux était déjà condamné.

Et à l'issue de la dernière journée, Caen a sauvé sa peau en s'imposant 2-1 contre Clermont grâce à un penalty de Benjamin Jeannot dans les arrêts de jeu (90+2e) tandis que Chambly, largement battu à Paris, descend en National. Il s'agit de la première relégation du club depuis sa création en 1989.

De son côté, alors qu'il était le club le mieux classé, Niort s'est incliné à domicile contre Guingamp (2-0) et glisse en position de barragiste. Niort a été victime des victoires de Caen, du nul de Dunkerque contre Toulouse (3-2) et de la victoire de Pau face à Valenciennes (4-3).

Niort tentera de se maintenir lors d’un barrage contre le 3e du National, à savoir Villefranche Beaujolais. Le match se jouera le 19 mai sur la pelouse du pensionnaire du National et le retour dans l’antre des Chamois, le 22 mai.