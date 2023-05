Ligue 1 : Di Meco croit encore à la deuxième place pour l'OM

Ce lundi, Éric Di Meco s'est exprimé sur les chance de l'OM de finir 2ème après la défaite sur la pelouse de Lens samedi.

L'Olympique de Marseille a perdu ce qui se rapprochait d'une finale samedi. Sur la pelouse du RC Lens ont laissé filer leur 2è place au profit des Sang et Or, vainqueurs 2-1 au terme d'un match de haute intensité. Avec deux points de retard à quatre journées de la fin, les hommes d'Igor Tudor n'ont plus le droit à l'erreur et doivent espérer un faux pas de leurs rivaux pour espérer se qualifier directement en Ligue des Champions la saison prochaine.

Di Meco place l'OM et Lens au même niveau

Et les Olympiens n'ont plus leur destin entre les mains, Éric Di Meco croit pleinement aux chances de l'OM de finir la saison dans les deux premiers. Dans le Super Moscato Show ce lundi, l'ancien joueur marseillais a estimé qu'avec la pression de l'équipe chassée, Lens peut encore laisser filer des points, comme l'OM l'a fait lorsqu'il était 2è. "Quand tu tombes dans un match où tu n'arrives pas à marquer et où tu sais que tu es obligé de gagner car sinon tu te fais rattraper, la pression te gagne. (...) Attention, quand tu es le chassé et plus le chasseur, l'OM a lâché quelques points comme ça", a-t-il expliqué.

Dans la foulée, l'ancien international français est revenu sur la rencontre de samedi et a jugé qu'il n'y avait pas une grande différence entre les deux équipes sur le match, qui s'est joué selon lui à quelques faits de jeu. "Pour moi il n'y a pas de différence entre les deux équipes, il y a trois faits de match qui, en les changeant de côté, changent le résultat. Le but refusé, on pourra en débattre, mais tu marques un but d'entrée et il est refusé. Tu perds ton défenseur central, qui est devenu ton taulier sur le terrain, et Alexis Sanchez au bout de 20 minutes qui ne peut plus jouer", a-t-il ajouté.

En cette fin de saison, l'OM affrontera Angers, Lille, Brest et Ajaccio. De son côté, Lens défiera Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre.