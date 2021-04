L'explication étonnante de Solskjaer sur la méforme de MU

Ole Gunnar Solskjaer a offert une nouvelle explication à la forme à domicile décevante de Manchester United cette saison

Solskjaer se plaint des maillots des joueurs de Manchester United, qui se fondent dans la toile rouge des bannières et des sièges vides à Old Trafford.

La forme de United à la maison et à l'extérieur a été un phénomène assez curieux pendant une grande partie de la saison - après tout, leur défaite 6-1 contre Tottenham à Old Trafford en octobre a été la défaite la plus lourde des Red Devils en Premier League dans leurs deux premiers matchs à domicile d'une campagne de championnat pour la première fois depuis 1986-87.

Pourtant, United n'a pas perdu de match à l'extérieur de Premier League depuis le 19 janvier 2020, remportant 15 de ces 23 matchs loin de leurs bases depuis.

En examinant un peu plus les chiffres, le taux de victoire de 54,2% de United à domicile dans toutes les compétitions de cette saison est son deuxième pire record depuis la création de la Premier League en 1992 - ce n'est qu'en 2018-2019 (46,2%) qu'ils ont remporté un plus petit pourcentage de leurs matchs à Old Trafford.

À l'inverse, leur taux de victoire de 65,4% à l'extérieur (17 victoires en 26 matches) est meilleur qu'ils ne l'ont jamais réussi dans le même laps de temps.

Alors que beaucoup ont attribué les changements drastiques à l'absence de suppo- donc, des atmosphères moins intimidantes à l'extérieur et une motivation réduite à domicile, Solskjaer a offert une conclusion alternative en s'adressant aux médias avant le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa jeudi avec Grenade.

"Les bannières autour du terrain, elles ne sont plus rouges. Vous verrez un changement maintenant, les bannières autour du terrain, elles ne sont plus rouges", a déclaré Solskjaer quand on lui a demandé pourquoi United n'avait pas battu la Real Sociedad et Milan à Old Trafford lors des deux tours précédents de la compétition.

"Nous avons examiné cela et il ne devrait pas y avoir vraiment de raison, mais certains joueurs ont mentionné cette décision en une fraction de seconde que vous devez prendre - regardez par-dessus votre épaule si votre coéquipier est là ou non - et le maillot est sur le fond rouge avec les sièges rouges. Donc, nous avons essayé de changer cela, avec la campagne anti-racisme [bannière], donc bien sûr, il était important que ce ne soit plus rouge."