Lewandowski endosse le costume de Lamine Yamal et entre dans l'histoire

Le Polonais Robert Lewandowski a emprunté la panoplie de son ancien coéquipier au Barça, Lamine Yamal, en célébrant à la manière du joueur espagnol, lors d'une soirée historique marquée par un nouveau triplé avec sa sélection face à la Roumanie.

Lewandowski a conduit la Pologne vers une large victoire sur la Roumanie sur le score de 6-0, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, après avoir inscrit trois buts aux 24e, 47e et 86e minutes, confirmant ainsi son efficacité devant le but avec la sélection polonaise.

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Avec ce triplé, Lewandowski atteint les 92 buts avec la sélection polonaise, signe le septième triplé de sa carrière internationale et s'empare seul de la sixième place au classement des meilleurs buteurs en sélection dans le monde, dépassant plusieurs des plus grandes stars de l'histoire du jeu.

L'attaquant polonais se lance désormais à la poursuite du Belge Romelu Lukaku, cinquième de ce classement avec 94 buts, l'écart entre les deux hommes n'étant plus que de deux buts, ce qui ouvre la voie à Lewandowski pour continuer sa progression dans la liste des buteurs historiques en sélection.

Lewandowski ne s'est pas contenté d'écrire un nouveau chapitre de son histoire en matière de buts, il a aussi choisi une manière de célébration remarquée pour ce triplé, se dirigeant vers le drapeau de corner et y posant la main, dans une scène similaire à la célèbre célébration de Lamine Yamal, en clin d'œil à son ancien coéquipier au Barça.









Ainsi, Lewandowski a allié brio devant le but et touche personnelle dans la célébration, sortant de cette soirée de victoire sur la Roumanie avec trois nouveaux buts, un chiffre historique avec la Pologne et une célébration qui a rappelé la manière de Lamine Yamal, celle que la star espagnole a l'habitude d'adopter après avoir marqué ses buts.