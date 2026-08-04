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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Leverkusen vise le retour de Moussa Diaby en provenance d'Al-Ittihad

M. Diaby
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Un concurrent de taille pour l'Inter

Le Bayer Leverkusen s'active pour ramener Moussa Diaby, l'ailier d'Al-Ittihad, en Allemagne lors du mercato actuel.

Diaby avait déjà été fortement lié à un transfert vers l'Inter Milan cet été.

Selon les informations de « Sky Sport Allemagne », les parties concernées ne sont pas encore parvenues à un accord, mais les négociations avancent bien, ce qui ouvre la voie à la conclusion de l'opération pour un montant inférieur à 30 millions d'euros.

Carlos Martínez Novell, ancien entraîneur de Toulouse qui a pris les rênes du Bayer Leverkusen cet été, souhaite intégrer l'ailier français dans son système fondé sur le 4-3-3.

En cas de finalisation du transfert, Diaby retrouvera un club qu'il connaît bien, après y avoir disputé 172 matchs entre 2019 et 2023, durant lesquels il a inscrit 49 buts et délivré 47 passes décisives.

Né à Paris, le joueur avait quitté Aston Villa pour l'Arabie saoudite il y a deux ans, et il pourrait ainsi revenir en Europe après un passage réussi au Moyen-Orient, où il a disputé 71 matchs, marqué 11 buts et en a fait marquer 31 autres, tout en remportant deux titres avec Al-Ittihad.

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