Comment regarder Levante - Elche avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 13 23 nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante et Elche s’affrontent à l’Estadio Ciudad de Valencia dans un match de Liga qui compte beaucoup pour les deux clubs, engagés dans la lutte en bas de tableau.

Levante aborde cette rencontre à la 17e place, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Luis Castro a fait match nul 0-0 contre le Celta Vigo lors de sa dernière sortie en championnat et devra se montrer plus efficace en attaque pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Elche occupe la 18e place, juste derrière Levante, et arrive à Valence sans victoire lors de ses deux derniers matches de Liga. L’équipe de Martin Anselmi a perdu 2-0 contre le Real Betis le 8 novembre, un résultat qui prolonge une série inquiétante en championnat.

Les deux équipes doivent composer avec des blessures. Elche est privé de plusieurs joueurs de l’équipe première, ce qui pourrait limiter les options d’Anselmi dans cette confrontation directe pour le maintien.

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois ces dernières saisons, en Liga et en deuxième division, et Levante a remporté trois de ces rencontres. Leur dernier duel, gagné 3-2 par Levante dans ce stade en janvier 2026, laisse présager un après-midi disputé.

Un seul point et une seule place séparent les deux équipes : l’enjeu est clair. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Levante - Elche en direct.

Levante - Elche est accessible en streaming via ExpressVPN pour les spectateurs qui se trouvent hors de leur région d’origine.