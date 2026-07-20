Les véritables raisons de l’explosion de Deschamps face à la Fédération française sont révélées

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a décrit des relations de plus en plus tendues avec la Fédération française de football (FFF), jugeant l'environnement « devenu irrespirable ». Ces déclarations inattendues ont mis en lumière des divergences profondes qui l'ont conduit à quitter son poste.

Selon RMC Sport, le conflit s’est aggravé depuis la tournée américaine de mars 2026, notamment après l’arrivée de Philippe Diallo à la présidence de la Fédération. Deschamps a alors senti le soutien institutionnel lui échapper, tandis que les critiques sur le style de jeu des Bleus se multipliaient.

La prolongation de son contrat jusqu’en 2026, décidée par Noël Le Graët en janvier 2023, avait pourtant semblé consolider sa position. l’arrivée de Diallo à la présidence a toutefois exercé une pression croissante sur le sélectionneur. En janvier 2025, Deschamps a donc annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026 afin d’apaiser les tensions, notamment après une interview de Diallo évoquant déjà la succession du poste, ce qui a froissé l’intéressé.

Pendant la Coupe du monde, plusieurs décisions fédérales ont exacerbé les tensions : la demande d’installation d’une chambre de cryothérapie, jugée indispensable pour faire face à la chaleur intense aux États-Unis, a d’abord été refusée pour des raisons budgétaires, avant d’être finalement approuvée grâce à l’intervention de la star Kylian Mbappé.

De même, le voyage du comité exécutif de la fédération, estimé à environ 120 000 euros, un voyage effectué dans des conditions privilégiées par les dirigeants, au détriment des familles des joueurs, a suscité un vif mécontentement au sein de la sélection et provoqué plusieurs altercations virulentes entre Didier Deschamps et Erwan Le Prévost, directeur général adjoint de la FFF, selon certaines sources.

Les tensions se sont aussi intensifiées au sujet des primes : selon L’Équipe, lors d’un déjeuner à l’Élysée avant le départ pour les États-Unis, Philippe Diallo avait annoncé que les primes ne seraient versées que si la France atteignait les demi-finales, contrairement aux tournois précédents, une décision qui a provoqué la réaction ferme de Kylian Mbappé.

Le capitaine a rappelé au président qu’il s’agissait de sa première Coupe du monde à la tête de la Fédération et que les joueurs mesuraient l’importance de chaque étape de la compétition, lors d’un échange vif révélateur des dissensions au sein de l’équipe de France.

Tout au long de la compétition, les relations sont restées extrêmement tendues entre le staff de Didier Deschamps et les responsables de la Fédération, bien qu’ils aient séjourné dans le même hôtel, Les déclarations de l’ancien sélectionneur sur cette atmosphère tendue ont confirmé l’existence d’un différend qui s’est progressivement aggravé jusqu’à atteindre un point de non-retour, l’amenant finalement à quitter la sélection qu’il avait dirigée pendant de longues années couronnées de succès.