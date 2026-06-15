Les transferts s'enchaînent... Le Real Madrid prépare déjà son prochain coup sur le marché estival !

Selon ESPN, le Real Madrid négocie depuis plusieurs mois avec les agents d’Enzo Fernández pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur argentin, désireux de quitter Chelsea, a manifesté son envie de rejoindre le club madrilène.

Selon la chaîne, « le Real Madrid est en contact avec les agents d’Enzo Fernández depuis des mois, car il est l’une de leurs principales cibles pour renforcer leur milieu de terrain », tandis que « le joueur aspire à rejoindre Marc Cucurella au Real Madrid, et son désir de quitter Chelsea n’est un secret pour personne ».

Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2032, le milieu de terrain est estimé à 90 millions d’euros, soit près de 49 millions de moins que la somme réclamée par Chelsea, qui avait déboursé 121 millions pour le recruter à Benfica en 2023. et ne souhaite pas se séparer facilement de l’un de ses joueurs clés. Le club londonien reste serein, estimant la situation sous contrôle, et n’acceptera son départ que si le Real Madrid accepte de payer la somme demandée.

Les alternatives

Selon le journal espagnol Sport, le Real Madrid dispose d’options plus économiques : Rodri et Matheus Fernandes sont envisagés comme alternatives crédibles. L’Espagnol a encore un an de contrat avec Manchester City et sa clause libératoire s’élève à 50 millions d’euros, mais les Citizens ne l’envisagent pas à moins de 70 millions d’euros. Quant au Portugais Matheus Fernandes, sous contrat avec West Ham jusqu’en 2030, sa valeur marchande atteint 50 millions d’euros ; toutefois, son club, conscient de l’intérêt de plusieurs écuries, le valorise à plus de 92 millions.

Le problème réside dans le décalage entre les exigences de Chelsea et les souhaits du joueur, qui aimerait mettre un terme à sa carrière à Londres après seulement trois saisons. De son côté, le Real Madrid examine attentivement ses options : Enzo Fernández fait partie des trois profils étudiés pour renforcer le milieu de terrain. mais le montant demandé pourrait inciter les Merengue à se tourner vers Rodri ou Matheus Fernandes, des options plus économiques et réalistes au regard de la politique de dépenses prudentes menée par Mourinho.

Cet intérêt pour le milieu de terrain survient après quatre arrivées estivales : Marc Cucurella (Chelsea) pour renforcer le côté gauche, le Néerlandais Denzel Dumfries (Inter Milan) pour renforcer le côté droit de la défense, ainsi que le Portugais Bernardo Silva (Manchester City) et le Français Ibrahima Konaté (Liverpool).