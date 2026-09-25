Les téléspectateurs stupéfaits par la « bourde » de Reiziger : « Comment peut-on en arriver là ? »

Michael Reiziger essuie de vives critiques vendredi soir après le match nul sans but des Espoirs néerlandais contre les Espoirs norvégiens. L’équipe de Reiziger devait s’imposer à De Adelaarshorst pour garder sa qualification pour l’Euro Espoirs en main, mais n’a pas fait mieux qu’un 0-0. Les téléspectateurs s’en prennent à Reiziger en raison d’une « bévue » dans la phase finale.

Le sélectionneur a utilisé à trois reprises une fenêtre de changements durant la seconde période, en ne faisant entrer à chaque fois qu’un seul nouveau joueur. Ernest Poku a cédé sa place à Aymen Sliti à la 66e minute, Devin Haen a été remplacé dix minutes plus tard par Lequincio Zeefuik et, à la 83e minute, Sean Steur est entré à la place de Kees Smit.

Reiziger avait ainsi épuisé ses trois fenêtres de changements autorisées, alors qu’il n’avait effectué que trois des cinq remplacements maximum. Dans le football professionnel, les équipes peuvent remplacer cinq joueurs, mais ces changements doivent être effectués au cours de trois interruptions au maximum ; les changements à la mi-temps ne comptent pas comme une fenêtre de changements.

Cela signifiait que Reiziger disposait encore de deux remplacements dans les minutes décisives de la rencontre, mais qu’il ne pouvait plus les utiliser. Le sélectionneur ne pouvait donc plus, par exemple, faire entrer un attaquant supplémentaire comme Thom van Bergen au moment où les Espoirs néerlandais devaient justement tout tenter pour forcer le but d’ouverture si nécessaire.

Sur les réseaux sociaux, la manière de faire de Reiziger suscite l’étonnement. « Reiziger a aussi gâché ses trois fenêtres de changements avec trois remplacements individuels. Bien joué mec », écrit un téléspectateur, tandis qu’un autre constate que le sélectionneur « a utilisé trois fenêtres de changements, tout en ayant encore deux remplacements en réserve », avant d’ajouter : « Virez-moi ce type ! »

Indépendamment même de sa gestion des changements, des critiques visent aussi les performances sous les ordres de Reiziger. « Avec tout le respect que j’ai pour Michael Reiziger, je ne vois toujours pas vraiment pourquoi il aurait dû devenir notre sélectionneur. Les Espoirs néerlandais entre espoir et crainte, c’est dommage avec tous ces talents », écrit un autre téléspectateur.

Face à la Norvège, les Espoirs néerlandais ont pourtant eu des occasions de faire basculer le match de leur côté. Devin Haen s’est procuré une énorme occasion très tôt après une passe en profondeur de Dave Kwakman, tandis que Gjivai Zechiël et Ernest Poku se sont eux aussi montrés dangereux, mais la défense norvégienne a finalement tenu bon.

Avec ce 0-0, les Pays-Bas occupent une décevante quatrième place dans leur groupe de qualification et n’ont plus leur qualification pour l’Euro en main. Pour la deuxième place, qui peut offrir une perspective de barrages, les Espoirs néerlandais dépendent désormais d’une perte de points des Espoirs israéliens, alors que les Pays-Bas n’affronteront plus les Israéliens ; si cette perte de points ne se produit pas, les Espoirs néerlandais ne pourront plus atteindre cette position. Grâce à ce résultat, les Espoirs norvégiens sont déjà assurés de leur qualification.











