Klaas-Jan Huntelaar a fait ses débuts lundi soir comme consultant pour la NOS lors du match amical entre les Pays-Bas et l’Ouzbékistan. L’ancien buteur a pris place en studio pour analyser la rencontre difficile des Oranje, finalement remportée 2-1 grâce à deux penalties transformés par Cody Gakpo. Sur les réseaux sociaux, ses premiers pas d’analyste ont suscité des réactions partagées.

Les Néerlandais, lents et maladroits, ont vu leur gardien Bart Verbruggen sortir sur blessure et n’ont évité la défaite qu’en toute fin de rencontre. Malgré ces lacunes, Huntelaar a accordé la note flatteuse de 7,5 au jeu des Oranje à la mi-temps, une appréciation que de nombreux téléspectateurs peinent à partager.

« Vous pensez quoi de Klaas-Jan Huntelaar ? Il colle un 7,5 aux Oranje pour la première mi-temps », tweete un téléspectateur. Le chroniqueur Jan Dijkgraaf avoue lui aussi être surpris par cette note. « Klaas-Jan Huntelaar en tant qu’expert, c’est tout un spectacle. Il donne un 7,5 à l’équipe nationale après la première mi-temps. C’est lui qui aurait accordé une augmentation de salaire à Robin van Persie s’il avait été au Feyenoord. »

Nombreux sont aussi ceux qui pointent du doigt son manque d'aisance à la table des commentateurs. « Que fait Klaas-Jan Huntelaar là ? On dirait qu’il dort à table, c’est pitoyable », peut-on lire dans un commentaire largement partagé. Un autre téléspectateur écrit : « Huntelaar à la table de télé ? Il n’est pas bavard et semble surtout là pour ne froisser personne. »

D’autres estiment tout simplement qu’il n’est pas taillé pour le rôle d’analyste télévisé : « Huntelaar, respect pour tes efforts, mais le métier d’analyste n’est pas pour toi », écrit un internaute. Un autre abonde dans ce sens : « Huntelaar est probablement le pire analyste que j’ai vu jusqu’à présent. Espérons qu’on ne le reverra plus. »

Plus tranchantes, d’autres voix assènent : « Au moins, Van Hooijdonk était réaliste ; Huntelaar, lui, est un bon à rien sans avis. »

D’autres estiment qu’il doit encore prendre ses marques : « Huntelaar n’est clairement pas encore lui-même », ou encore « Il n’est pas au point, dommage que la NOS l’ait invité ».