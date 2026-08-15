Les téléspectateurs s’enflamment soudainement complètement à la 22e minute à propos de Dusan Tadic

Dusan Tadic se fait vivement critiquer sur les réseaux sociaux pendant Willem II - NEC. L’attaquant de 37 ans du club de Nimègue a eu du mal à exister lors d’une première période compliquée et essuie surtout des critiques à cause d’une situation à la 22e minute.

NEC a souffert en début de match et a longtemps eu toutes les peines du monde à faire vaciller la défense de Willem II. L’équipe à domicile s’est au contraire procuré la première occasion dangereuse dès la cinquième minute sur une contre-attaque rapide, tandis que NEC n’a cadré son premier tir qu’après 35 minutes : Adam Tahaui a visé droit sur le gardien Karst de Leeuw.

Tadic non plus n’a pratiquement pas réussi à peser offensivement en première période. Un spectateur s’agace d’une situation dans laquelle, selon lui, le Serbe attend trop longtemps avant de tenter sa chance lui-même : « Tadic doit vraiment apprendre à frapper plus tôt lui-même. »

Mais l’essentiel de l’attention se porte sur une situation à la 23e minute, lors de laquelle Tadic est tombé au sol après un contact minimal en réclamant avec insistance un penalty. Sur X, de nombreux spectateurs sont convaincus qu’il ne s’est presque rien passé. « Un jaune pour Tadic aurait été mérité ici. Il rate complètement le ballon et en fait ensuite une simulation », écrit Arthur.

D’autres spectateurs estiment eux aussi que l’attaquant aurait dû être sanctionné. « Incompréhensible que Tadic ne prenne pas de carton jaune pour un jeu d’acteur extrêmement mauvais. Quelle simulation scandaleuse », peut-on lire dans une réaction, tandis qu’un autre écrit : « Tadic, là, tu dois simplement lui mettre jaune. Une simulation ridiculement mauvaise. »

La prestation de l’ex-attaquant de l’Ajax ravive aussi de vieilles irritations chez d’autres spectateurs. « Tadic ne l’a pas perdu. Vingt minutes de jeu et déjà trois fois le cygne mourant », lit-on, tandis qu’une autre personne écrit avec cynisme : « Faute scandaleuse sur Tadic ! »

Les critiques ne se limitent pas à cette action litigieuse dans la surface. « Bonjour NEC, vous voulez bien faire passer très vite à Tadic ses manières de “star mondiale” ? », se demande un spectateur, tandis qu’un autre dit : « Tadic est la risée du jour. Quelle simulation, il aurait dû prendre jaune pour ça. Quel clown. »







