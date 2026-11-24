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Ruben van Bommel impressionne particulièrement les amateurs de football espagnols mardi soir. En première période du match de Ligue des champions face au Real Madrid, l'attaquant du PSV est un véritable cauchemar pour la défense espagnole et reçoit une avalanche de compliments sur X. Grâce à un penalty transformé par Ivan Perisic, les joueurs d'Eindhoven sont rentrés aux vestiaires avec un avantage de 0-1.

Van Bommel aurait pu donner l'avantage au PSV dès la cinquième minute. L'ailier s'est échappé au marquage d'Éder Militão et s'est retrouvé face à Thibaut Courtois, mais sa frappe est passée tout près du poteau.

Malgré cette occasion manquée, les téléspectateurs espagnols sont particulièrement séduits par le Néerlandais. À la 27e minute, Van Bommel a contribué à une occasion de Kodai Sano d'une jolie talonnade. Il a également été à l'origine d'une grosse occasion pour Sven Mijnans.

C'est surtout sa combinaison de vitesse, de puissance physique et de qualités techniques qui impressionne en Espagne. « Regardez bien Ruben van Bommel. Un monstre physique doté d'une technique incroyable. Une première période formidable au Bernabéu », écrit un téléspectateur sur X.

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Un autre amateur de football va jusqu'à estimer que Van Bommel est déjà meilleur que son père Mark. « Van Bommel junior est meilleur que Van Bommel senior, et je ne l'ai vu jouer que quarante minutes. »

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« Je sais qu'ils ne jouent pas au même poste, mais sa façon de dribbler, sa vitesse balle au pied et la manière dont il utilise son corps... J'aime bien », poursuit ce téléspectateur espagnol enthousiaste. Un autre prédit lui aussi que le joueur du PSV deviendra meilleur footballeur que son père.

Sur les réseaux sociaux, certains réclament déjà son transfert dans un grand club européen. « Après avoir regardé Van Bommel pendant des années (comprenez : quelques secondes), je peux affirmer avec certitude qu'il partira cet été dans un club de Premier League pour soixante millions d'euros », écrit un téléspectateur espagnol avec humour.

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Un supporter du Bayern Munich espère que le géant allemand fera rapidement le nécessaire pour recruter l'attaquant, qui, selon lui, tourne complètement en bourrique Federico Valverde, Militão, Antonio Rüdiger et Marc Cucurella.

« C'est la recrue la plus évidente pour le Bayern. Je serai tellement en colère s'ils ne le recrutent pas. Ils doivent le faire venir ! », peut-on lire. Un autre téléspectateur estime également que Van Bommel aurait sa place dans plusieurs grands clubs européens.

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Un amateur de football espagnol le compare quant à lui à Kai Havertz. « Van Bommel est une sorte de Havertz. Une belle découverte aujourd'hui pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. » Un téléspectateur rappelle également que l'attaquant impressionnait déjà à l'AZ.