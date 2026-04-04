Les supporters du PSV réclament en masse le même remplacement après un début de match catastrophique : « Remplacez-le ! »

Les supporters du PSV assistent, stupéfaits, aux vingt premières minutes de ce match décisif pour le titre entre le PSV et le FC Utrecht. À Eindhoven, les visiteurs menaient déjà 0-2 après seulement treize minutes, et un joueur en particulier est tenu pour responsable.

Juste avant le coup d'envoi, le PSV a annoncé qu'Armando Obispo s'était blessé lors de l'échauffement. Yarek Gasiorowski a été inscrit sur la feuille de match pour le remplacer.





Le défenseur espagnol a toutefois fait jusqu'à présent très mauvaise impression auprès des supporters du club d'Eindhoven. Les réactions négatives concernant sa prestation affluent sur les réseaux sociaux.

Artem Stepanov et Gjivai Zechiël ont inscrit les deux buts pour les Domstedelingen. C'est notamment sur le deuxième but du FC Utrecht que le défenseur central du PSV n'a pas fait bonne figure. Il s'est précipité de manière trop zélée sur la tête de Stepanov, permettant ainsi à Zechiël de filer vers le gardien Kovar.

« Quelle action incompréhensible de la part de ce Gasiorowski ! », s'emporte quelqu'un sur X. « Remplacez Gasiorowski », ajoute un autre. « On peut en vouloir à Perisic, mais Gasiorowski n'a pas l'air en forme non plus », affirme quelqu'un d'autre.

« Pourquoi sort-il de sa position ? », peut-on lire à propos du défenseur de 22 ans. « La défense est vraiment complètement ouverte », peut-on lire plus loin.