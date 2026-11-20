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À la stupeur générale, le Bayern a vendu Matthijs de Ligt en 2024 plutôt que Dayot Upamecano. Depuis, leurs trajectoires ont radicalement divergé.

À l’été 2024, Vincent Kompany a pris les rênes du Bayern et a d’emblée impulsé une décision très impopulaire, du moins selon les informations concordantes publiées à l’époque. Elle concernait la future composition de la défense centrale.

Avec Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier et la nouvelle recrue Hiroki ito, le club munichois disposait de cinq défenseurs centraux. L’un d’eux devait partir : la direction aurait souhaité se séparer d’Upamecano. Mais Kompany voyait un grand potentiel chez lui, notamment grâce à sa vitesse. Le nouvel entraîneur aurait donc préféré vendre de Ligt.

Le Néerlandais a finalement rejoint Manchester United pour 45 millions d’euros. Après une année cauchemardesque, il y est désormais considéré comme un candidat au départ. Upamecano, à l’inverse, est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde au Bayern. Ce qui pouvait alors sembler discutable s’est depuis révélé être le bon choix.

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Une pétition réclamait le maintien de Matthijs de Ligt au Bayern

Retour en arrière. Un an après l’arrivée d’Upamecano en provenance du RB Leipzig pour 42,5 millions d’euros, Julian Nagelsmann souhaitait recruter un autre défenseur central de haut niveau en 2022. À la surprise générale, Matthijs de Ligt est arrivé : les Munichois ont versé la coquette somme de 67 millions d’euros à la Juventus Turin pour l’ancien prodige de l’Ajax Amsterdam. Malgré le montant élevé du transfert, son recrutement a été salué comme un coup de maître : à 22 ans, il était considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs au monde.

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Et de Ligt a répondu aux attentes. Après sa première saison, il a même terminé deuxième de l’élection du joueur de l’année du Bayern, derrière Jamal Musiala. Lors de sa deuxième saison aussi, il a été le défenseur central munichois le plus fiable. Grâce à son engagement sans compter et à son caractère abordable, de Ligt est devenu l’un des chouchous du public. Et voilà qu’il devait soudain être vendu ? À la place d’Upamecano, sujet aux blessures et aux erreurs ?

Pour empêcher ce départ, des supporters du Bayern ont lancé une pétition en ligne intitulée « Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt! », dans laquelle on pouvait notamment lire : « Vendre Matthijs de Ligt serait une très mauvaise décision, que nous regretterions certainement amèrement. Nous faisons donc entendre notre voix pour attirer l’attention sur le fait que nous ne devons PAS commettre cette erreur ! »

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La pétition a recueilli pas moins de 71 840 signatures. « Ça me touche au cœur », a déclaré de Ligt lui-même. La direction du Bayern n’a toutefois pas tenu compte du souhait des supporters et a vendu de Ligt à Manchester United à la mi-août.

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Dayot Upamecano a prolongé son contrat début 2026

En défense centrale, Kompany a dès lors le plus souvent misé sur Upamecano et Kim, une association qui a globalement très bien fonctionné malgré quelques erreurs ponctuelles. De Ligt, lui, a connu des difficultés chez son nouvel employeur et s’est rapidement retrouvé dans le viseur des consultants acerbes de la télévision anglaise, comme pratiquement toutes les recrues de Manchester United depuis des années.

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« Il ne s’agit pas de dire que nous nous sentons confortés dans notre choix. Matthijs de Ligt était lui aussi un défenseur central de haut niveau », a déclaré le directeur sportif Max Eberl en novembre. « Mais nous devions prendre une décision. Nous l’avons prise et cela fonctionne. » Au plus tard à partir de la saison suivante, 2025/26, le changement de cap qui aurait été impulsé par Kompany s’est révélé être un excellent choix.

Aux côtés de la nouvelle recrue Jonathan Tah, Upamecano a trouvé une régularité impressionnante. Cela a valu au Français, désormais âgé de 28 ans, un nouveau contrat lucratif jusqu’en 2030, signé début 2026, ainsi qu’une généreuse prime à la signature qui s’élèverait à 20 millions d’euros. De Ligt, en revanche, s’est blessé au dos à l’automne 2025, après une période tout de même un peu meilleure, et a d’abord été écarté des terrains.

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Manchester United : pourquoi Matthijs de Ligt a-t-il été absent si longtemps ?

L’entraîneur de United à l’époque, Ruben Amorim, avait parlé d’un « petit problème », une appréciation qui s’est toutefois révélée largement erronée. Freiné par de nombreuses rechutes, de Ligt n’a retrouvé le terrain d’entraînement qu’après plusieurs mois d’absence, mais a finalement dû subir une opération en mai. Sa saison était ainsi terminée, et sa participation à la Coupe du monde avec la sélection néerlandaise compromise.

De Ligt n’a fait son retour que fin octobre, lors de la défaite 4-1 contre Como Calcio en Ligue des champions. Depuis, il n’a disputé qu’un autre bref match dans la compétition. Sa dernière apparition en Premier League remonte au 30 novembre 2025, soit près d’un an. Michael Carrick a le plus souvent aligné Harry Maguire et Lisandro Martinez en défense centrale. Lorsque Martinez a récemment été suspendu, c’est le latéral droit titulaire Lenny Yoro qui a débuté dans l’axe. Ayden Heaven, âgé de seulement 20 ans, a lui aussi obtenu du temps de jeu en défense centrale.

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Carrick a été limogé pendant la période des matches internationaux et remplacé par Mauricio Pochettino, prolongeant ainsi une étonnante série pour de Ligt . Depuis le début de sa carrière professionnelle, il n’a jamais entamé deux saisons consécutives sous les ordres du même entraîneur. Ce sera encore le cas la saison prochaine. Reste toutefois à savoir dans quel club il jouera alors.

Son contrat lucratif court certes jusqu’en 2029, mais il est depuis longtemps considéré comme un candidat au départ. Un transfert dès cet hiver est même envisageable. « De Ligt doit partir », a par exemple récemment réclamé Gary Neville, figure emblématique du club. L’Inter Milan et le Besiktas Istanbul feraient notamment partie des clubs qui envisagent de recruter le joueur, qui n’a encore que 27 ans.