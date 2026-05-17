Les supporters de Volendam sont furieux et insultent violemment le buteur Ronald Koeman junior

Dimanche après-midi, Ronald Koeman a été la cible de chants extrêmement répréhensibles. Le gardien a tiré le penalty qui a permis à Telstar de rester en Eredivisie dans les dernières secondes du match, mais il a ensuite été copieusement insulté par les supporters du FC Volendam.

Une fin de match irrationnelle à Volendam : le ballon est arrivé sur le point de penalty dans les dernières minutes après une faute sur Danny Bakker. Le gardien Koeman junior a alors traversé tout le terrain, a transformé la sentence et a offert à Telstar un maintien in extremis en Eredivisie : 1-2.

Une joie immense que le gardien a exprimée en serrant les poings et en exultant plusieurs fois sous les yeux des supporters locaux, ce qui a visiblement déplu à ces derniers.

« Va te faire foutre, Koeman », ont hurlé les supporters locaux. Battu, Volendam est contraint de passer par les barrages pour espérer se maintenir.