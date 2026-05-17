Goal.com
En directBillets
Vol Tel ESPN
Siep Engelen

Traduit par

Les supporters de Volendam sont furieux et insultent violemment le buteur Ronald Koeman junior

Volendam vs Telstar
Volendam
Telstar
Eredivisie
R. Koeman

Dimanche après-midi, Ronald Koeman a été la cible de chants extrêmement répréhensibles. Le gardien a tiré le penalty qui a permis à Telstar de rester en Eredivisie dans les dernières secondes du match, mais il a ensuite été copieusement insulté par les supporters du FC Volendam. 

Une fin de match irrationnelle à Volendam : le ballon est arrivé sur le point de penalty dans les dernières minutes après une faute sur Danny Bakker. Le gardien Koeman junior a alors traversé tout le terrain, a transformé la sentence et a offert à Telstar un maintien in extremis en Eredivisie : 1-2. 

Une joie immense que le gardien a exprimée en serrant les poings et en exultant plusieurs fois sous les yeux des supporters locaux, ce qui a visiblement déplu à ces derniers. 

« Va te faire foutre, Koeman », ont hurlé les supporters locaux. Battu, Volendam est contraint de passer par les barrages pour espérer se maintenir.

Publicité