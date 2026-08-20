Marcos Leonardo s’est déjà attiré, jeudi soir en l’espace de dix minutes, la colère d’une grande partie des supporters de l’Ajax. Face au FC Sion, l’attaquant a eu deux excellentes occasions de donner l’avantage aux Amstellodamois, mais il a mal touché le ballon à chaque fois.

La première énorme occasion est arrivée dès la 6e minute. Après des hésitations dans la défense du FC Sion, Julian Brandt a servi Leonardo sur un plateau, mais l’attaquant a complètement manqué le ballon et a ainsi laissé passer une occasion en or d’ouvrir le score.

Trois minutes plus tard, Leonardo s’est de nouveau raté. L’Ajax a encore monté une belle attaque, mais avant que l’avant-centre ne puisse frapper pleinement le ballon, il a glissé, si bien que sa deuxième tentative n’a presque pas créé de danger. Lors de précédents matches avec l’Ajax, Leonardo avait déjà vécu exactement la même chose à plusieurs reprises.

Cela provoque immédiatement un déluge de réactions critiques sur, par exemple, Ajax Showtime. « Jusqu’ici, concernant Leonardo, j’étais dans l’équipe de ceux qui disaient “laissez-lui du temps”, mais ça devient plus difficile à chaque action », écrit un supporter, tandis qu’un autre conclut : « Il est en train de devenir un énorme flop. »

D’autres fans commencent eux aussi à douter ouvertement des qualités de Leonardo. « À mon avis, on a reçu le mauvais Leonardo », lance l’un d’eux avec ironie, tandis qu’un autre réagit : « Quel avant-centre avons-nous recruté ? Ce n’est quand même pas possible ! » Un autre encore fait court : « Leonardo est officiellement un flop. »

Les critiques sont aussi alimentées par la somme importante déboursée par l’Ajax cet été pour Leonardo. Les Amstellodamois ont recruté en juillet le Brésilien de 23 ans en provenance d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, pour un montant de transfert d’un peu moins de vingt millions d’euros, et lui ont fait signer un contrat de cinq ans. « On a encore le ticket de caisse de Leo ? », lance cyniquement un supporter, tandis qu’un autre se demande : « Il a bien des crampons sous ses chaussures ? »

Certains supporters établissent désormais des comparaisons avec d’anciennes recrues décevantes de l’Ajax. « Leonardo, c’est notre Iván Gabrich de 2026 », écrit un fan, avant qu’un autre n’approuve immédiatement : « Exactement ce à quoi je pensais : Gabrich. » L’ancien avant-centre argentin, arrivé à Amsterdam en 1996 et resté muet en dix matches de championnat, est connu comme l’un des plus gros flops de l’histoire de l’Ajax.

On entend aussi, avec cynisme : « Bon, là je commence vraiment à me demander si Jordi n’a pas été chercher ce Leonardo sur un terrain de korfbal. »