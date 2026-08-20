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sioajaKIJK
Jeroen van Poppel

Traduit par

Les supporters de l’Ajax ne peuvent tirer qu’une seule conclusion : « Officiellement un énorme flop »

Sion vs Ajax
Sion
Ajax
Ligue Conférence, Qualification

Marcos Leonardo s’est déjà attiré, jeudi soir en l’espace de dix minutes, la colère d’une grande partie des supporters de l’Ajax. Face au FC Sion, l’attaquant a eu deux excellentes occasions de donner l’avantage aux Amstellodamois, mais il a mal touché le ballon à chaque fois.

La première énorme occasion est arrivée dès la 6e minute. Après des hésitations dans la défense du FC Sion, Julian Brandt a servi Leonardo sur un plateau, mais l’attaquant a complètement manqué le ballon et a ainsi laissé passer une occasion en or d’ouvrir le score.

Trois minutes plus tard, Leonardo s’est de nouveau raté. L’Ajax a encore monté une belle attaque, mais avant que l’avant-centre ne puisse frapper pleinement le ballon, il a glissé, si bien que sa deuxième tentative n’a presque pas créé de danger. Lors de précédents matches avec l’Ajax, Leonardo avait déjà vécu exactement la même chose à plusieurs reprises.

Cela provoque immédiatement un déluge de réactions critiques sur, par exemple, Ajax Showtime. « Jusqu’ici, concernant Leonardo, j’étais dans l’équipe de ceux qui disaient “laissez-lui du temps”, mais ça devient plus difficile à chaque action », écrit un supporter, tandis qu’un autre conclut : « Il est en train de devenir un énorme flop. »

D’autres fans commencent eux aussi à douter ouvertement des qualités de Leonardo. « À mon avis, on a reçu le mauvais Leonardo », lance l’un d’eux avec ironie, tandis qu’un autre réagit : « Quel avant-centre avons-nous recruté ? Ce n’est quand même pas possible ! » Un autre encore fait court : « Leonardo est officiellement un flop. »

Les critiques sont aussi alimentées par la somme importante déboursée par l’Ajax cet été pour Leonardo. Les Amstellodamois ont recruté en juillet le Brésilien de 23 ans en provenance d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, pour un montant de transfert d’un peu moins de vingt millions d’euros, et lui ont fait signer un contrat de cinq ans. « On a encore le ticket de caisse de Leo ? », lance cyniquement un supporter, tandis qu’un autre se demande : « Il a bien des crampons sous ses chaussures ? »

Certains supporters établissent désormais des comparaisons avec d’anciennes recrues décevantes de l’Ajax. « Leonardo, c’est notre Iván Gabrich de 2026 », écrit un fan, avant qu’un autre n’approuve immédiatement : « Exactement ce à quoi je pensais : Gabrich. » L’ancien avant-centre argentin, arrivé à Amsterdam en 1996 et resté muet en dix matches de championnat, est connu comme l’un des plus gros flops de l’histoire de l’Ajax.

On entend aussi, avec cynisme : « Bon, là je commence vraiment à me demander si Jordi n’a pas été chercher ce Leonardo sur un terrain de korfbal. »

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