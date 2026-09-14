Dusan Tadic est ouvert à un retour en sélection serbe, rapportent plusieurs médias serbes.

L’attaquant de 37 ans avait décidé, après l’Euro 2024, de ne plus se rendre disponible pour la sélection nationale de son pays.

Il avait mis un terme à sa carrière internationale après avoir porté le maillot de la sélection à 111 reprises.

Ce point final ne semble toutefois pas définitif, car tout indique que Tadic veut finalement rejouer pour l’équipe du sélectionneur Veljko Paunovic.

Selon les médias serbes, Ranko Stojic, responsable du département sportif de la fédération serbe, s’est entretenu avec Tadic ces derniers jours.

Ces discussions ont conduit l’attaquant du NEC à vouloir faire son retour chez les Orlovi.

Selon les informations rapportées, Tadic devrait être convoqué pour les matches de Ligue des nations contre la Grèce (24 septembre), les Pays-Bas (27 septembre et 4 octobre) et l’Allemagne (1er octobre).