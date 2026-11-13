Les Pays-Bas comptent un nouveau grand talent en défense : « Sur le terrain, l’âge ne compte pas »

Ruud Nijstad (18 ans) vise cette semaine avec les Espoirs néerlandais un billet pour l’Euro 2027. Voetbalzone s’est entretenu avec le talentueux défenseur du FC Twente lors du point presse à Zeist.

Avec la convocation de Jerayno Schaken (Feyenoord), âgé de 17 ans, Nijstad n’est plus le benjamin de l’équipe des Pays-Bas Espoirs. Malgré son âge, le défenseur gaucher a déjà disputé 43 matches officiels sous les couleurs de Twente.

Le match de dimanche dernier, lors de la venue de l’Ajax à la Grolsch Veste, restera dans les mémoires. La rencontre spectaculaire s’est achevée sur un score de 2-2. Nijstad s’est régalé. « C’était un beau match, avec des temps forts de part et d’autre et beaucoup de moments intéressants pour les spectateurs aussi, je pense. »

« Un match intense, mais très agréable à jouer. Je pense que l’Ajax a mieux commencé que nous, mais la tendance s’est inversée à un moment et nous avons eu le ballon plus souvent. Nous n’avons pas créé énormément d’occasions, mais davantage que l’Ajax. Dans l’ensemble, le match nul ne lèse personne », estime Nijstad.

Né à Almelo, il est satisfait de son début de saison. « Je joue avec régularité depuis quelques mois et l’équipe tourne bien. Nous avons de très bons automatismes et nous avons montré dans les grands matches de quoi nous étions capables. Nous allons voir combien de temps nous pourrons maintenir ce niveau, mais j’ai confiance. »

Nijstad est donc heureux d’avoir choisi de rester à Enschede. « À cent pour cent. Je prends du plaisir chaque jour à Twente et je me sens vraiment bien dans une équipe qui tourne bien. Je suis donc très heureux au club. »

Il préfère ainsi, sagement, ne pas prêter attention aux médias catalans, qui l’associent sans cesse au FC Barcelone. « Il se dit beaucoup de choses, mais j’essaie toujours de m’en préserver un peu. Tout va bien pour moi et c’est là-dessus que je me concentre actuellement. »

Les Espoirs néerlandais

Grâce à sa belle progression, Nijstad figure dans le groupe des Espoirs néerlandais pour la deuxième trêve internationale consécutive. « C’est toujours un honneur de pouvoir représenter son pays, alors je suis content d’avoir reçu à nouveau un e-mail de convocation. »

Nijstad se sent déjà parfaitement à l’aise dans le groupe. « Mats (Rots, NDLR) est ici depuis quelque temps et il m’a bien accueilli la dernière fois. Je le connaissais évidemment déjà bien grâce à Twente. Par ailleurs, Dies (Janse, NDLR) a la même agence que moi. »

« Mais en fait, je m’entends bien avec tout le monde. Le groupe des Espoirs néerlandais est vraiment très sympa, donc c’est encore plus agréable de revenir ici », raconte Nijstad. Il s’entend particulièrement bien avec le milieu de terrain Sean Steur.

À l’hôtel des joueurs, les deux hommes sont presque inséparables. « Je passe pratiquement toute la journée avec lui. Nous jouons au billard ensemble ou à la PlayStation dans notre chambre. C’est sympa de revoir Sean tous les jours pendant une semaine. Sur PlayStation, nous jouons à FIFA, mais il n’est pas très bon, donc ça va. »

Nijstad ne ressent pas la différence d’âge avec beaucoup de ses coéquipiers. « Tous ceux qui sont ici ont été convoqués pour une raison. Quand tu es sur le terrain, tu es simplement un footballeur. L’âge ne compte pas. Je ne me sens pas plus jeune que les autres. »

Euro Espoirs

Lors de cette trêve internationale, les Espoirs néerlandais affronteront leurs homologues danois en barrages. Les deux pays se disputeront, sur deux matches, un billet pour l’Euro 2027, qui se tiendra l’été prochain en Albanie et en Serbie.

Selon Nijstad, une qualification pour l’Euro Espoirs pourrait jouer un rôle important dans sa progression. « Je veux simplement aller à ce tournoi pour affronter des attaquants de pointe d’autres pays. »

« C’est bien de découvrir comment on peut leur tenir tête. En plus, je pourrai apprendre à mieux connaître mes coéquipiers pendant une telle phase finale. On y apprend toutes sortes de choses nouvelles et ce serait très bénéfique pour ma progression », estime le défenseur.

Nijstad ne perçoit aucune tension chez les Espoirs néerlandais. « Tout le monde sait que nous devons gagner. C’est le plus important. Je ne pense pas qu’il faille se mettre davantage de pression. Lors de la précédente trêve internationale, nous devions aussi gagner trois fois pour conserver une chance. Finalement, deux victoires et un match nul ont heureusement suffi. »

À quelles conditions cette semaine sera-t-elle réussie pour Nijstad ? « Si je peux faire mes débuts avec les Espoirs néerlandais, que nous gagnons deux fois et que nous nous qualifions pour l’Euro. Alors, ce sera un déplacement réussi. »

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