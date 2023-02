Les paroles choquantes de Varane après son départ à la retraite

Tout juste retraité internationalement, Raphaël Varane s'est confié sur ce choix au micro de Canal+. Et ses propos n'ont pas laissé de marbre.

Champion du monde en 2018, international français depuis le 22 mars 2013, Raphaël Varane était l'un des piliers des Bleus depuis près de 10 ans. Mais, dans le sillage d'Hugo Lloris et d'une finale perdue de Coupe du monde, le défenseur central de Manchester United a surpris son monde en annonçant sa retraite internationale. Et après l'annonce, ce sont les premières explications de l'ancien Bleu qui posent désormais questions.

Des explications qui surprennent

Pour aborder cette fin de carrière internationale, Raphaël Varane s'est confié au micro de Canal+. Les premiers extraits diffusés, pour teaser l'interview complète, étonnent autant qu'ils intriguent. Le joueur y avance ainsi l'explication de problèmes physiques et psychologiques : « J'ai tout donné. Physiquement et psychologiquement. Mais le très très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers qui sont surchargés, on joue non stop. Et en ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme. »

L'interview complète sera diffusée ce dimanche à 19h30 dans le Canal Football Club et fera, à coup sûr, couler beaucoup d'encre. Beaucoup de supporters s'étonnent en effet des premières déclarations de Raphaël Varane et soupçonnent davantage des problèmes en interne. Affaire à suivre donc.