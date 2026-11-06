« Les opportunités n'attendent personne » : Tuchel égratigne Cole Palmer avec un message cinglant

Le retour de Cole Palmer à son niveau habituel n'aura pas suffi à lui garantir une place dans la liste de l'équipe d'Angleterre, après que le sélectionneur Thomas Tuchel a décidé de l'écarter à nouveau de ses plans, malgré son rétablissement et son retour à la compétition avec Chelsea, une décision qui soulève des interrogations quant à l'avenir du meneur de jeu avec la sélection des Three Lions.

Tuchel n'a pas hésité à expliquer les raisons de sa décision, adressant une critique directe au joueur de 24 ans, estimant qu'il avait gaspillé de nombreuses occasions qu'il aurait pu exploiter pour prouver qu'il méritait de rester en sélection.

Palmer avait quitté le rassemblement de l'Angleterre plus tôt, avant d'être de nouveau absent de la liste qui se prépare à disputer deux rencontres, face à la Croatie au stade de Wembley le 12 novembre, et face à l'Espagne à Madrid le 15 du même mois.

Tuchel a déclaré, dans des propos justifiant sa décision : « Nous disposons d'un nombre suffisant de joueurs capables d'occuper le poste de meneur de jeu, et nous avons décidé de conserver le groupe qui a participé au précédent rassemblement, après avoir été pleinement satisfaits du travail accompli ensemble durant deux semaines et demie. »

Il a ajouté : « Tous les joueurs ont une envie ardente de représenter l'équipe d'Angleterre, et Cole ne fait pas exception, mais nous parlons désormais d'un joueur qui n'est pas dans le groupe. Le plus important, c'est ce que tu apportes lorsque tu es là, et j'ai mentionné la dernière fois qu'il gaspille beaucoup d'occasions de prouver qu'il mérite sa place. »

En revanche, la liste a vu l'apparition de deux nouveaux visages : Jobe Bellingham, joueur du Borussia Dortmund, et Josh King, talent de Fulham, dans un contexte où Tuchel souhaite élargir ses options offensives.

Jobe marche sur les traces de son frère

Jobe Bellingham, âgé de 21 ans, a reçu sa première convocation en équipe d'Angleterre A, rejoignant ainsi son frère aîné Jude, la star du Real Madrid, dans une étape qui reflète la progression remarquable que connaît le jeune joueur.

Jobe espère suivre les traces de son frère, après avoir réussi à s'imposer avec le Borussia Dortmund depuis son transfert en provenance de Sunderland à l'été 2025 contre 31 millions de livres sterling, à la suite de sa contribution à la montée de ce dernier en Premier League via les barrages.

Tuchel a affirmé que Lee Carsley, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, avait fait de grands éloges de Jobe ces derniers temps, soulignant que le joueur avait mérité sa chance grâce à ses prestations remarquables.

Il a déclaré : « Puisqu'il est le capitaine de l'équipe des moins de 21 ans, la porte doit toujours lui rester ouverte, surtout lorsqu'il affiche un niveau exceptionnel sur une longue période, et c'est exactement ce qu'a fait Jobe. Il a trouvé son rythme avec Dortmund, a réalisé un excellent début de saison et est devenu un joueur titulaire et un élément très influent au sein de l'équipe. »

Tuchel a également préféré convoquer Bellingham plutôt que Kobbie Mainoo, joueur de Manchester United, expliquant que ce dernier traverse une période difficile avec son club, tout en assurant que les portes de la sélection restent ouvertes à tous les jeunes joueurs pour prouver leurs qualités.

King : un nouveau talent dans les plans de Tuchel

Quant à Josh King, âgé de 19 ans, il a récolté les fruits de son début de saison solide avec Fulham, après avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive en Premier League, obtenant ainsi sa première convocation en équipe A.

Le jeune joueur avait déjà représenté l'Angleterre dans les différentes catégories d'âge, et a disputé neuf matches avec l'équipe des moins de 21 ans, durant lesquels il a inscrit un but.

Tuchel a salué le potentiel de King, le décrivant comme un joueur doté d'une personnalité formidable et offrant au staff technique de multiples options, notamment par sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs.

Le technicien allemand a précisé que la convocation de 22 joueurs de champ, hormis les gardiens de but, vise à offrir de la flexibilité durant les entraînements, soulignant que King représente un apport important pour le groupe.

L'équipe d'Angleterre occupe la deuxième place du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations, derrière l'Espagne, après avoir remporté trois victoires et concédé une défaite.

La sélection des Three Lions n'a besoin que d'un seul point lors de ses deux matches restants pour assurer sa qualification en quart de finale, prévu sous forme de matches aller-retour en mars prochain, les phases finales devant se tenir en juin.