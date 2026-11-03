Les notes du Feyenoord en Ligue des champions : une pluie de mauvaises notes lors d’une soirée dramatique

Un Feyenoord bien pâle s’est incliné mardi sans véritablement pouvoir rivaliser face à l’Inter (0-3), lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un sérieux coup dur pour l’équipe de Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone attribue, comme à son habitude, une note aux titulaires du club de Rotterdam ainsi qu’aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Tjark Ernst 4

Le gardien allemand semblait mal placé sur le rapide 0-1 inscrit par Yann Aurel Bisseck. Le latéral droit a enroulé le ballon dans le petit filet opposé, sans qu’Ernst puisse intervenir. Le gardien de Feyenoord s’est ensuite montré maladroit sur une passe en retrait, sans conséquence pour son équipe, heureusement pour lui. Ernst a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à deux autres reprises lors d’une soirée catastrophique pour le club de Rotterdam.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

Le jeune défenseur a obtenu sa chance auprès de Giovanni van Bronckhorst, à la surprise générale. Kraaijeveld n’a rien pu faire sur le 0-2 de l’Inter, une tête à bout portant de Pio Esposito après un tir dévié. Il n’a pas détonné face au rusé adversaire italien, mais, comme ses coéquipiers, le défenseur a reçu une rude leçon. Peu avant la fin, Kraaijeveld a été remplacé par Mats Deijl.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

Ce n’était vraiment pas la soirée du milieu de terrain belge. Vanhoutte a visiblement souffert face à la puissance physique de l’Inter et n’a que peu apporté offensivement, surtout en première période. Un net contraste avec ses prestations en Vriendenloterij Eredivisie. En difficulté, Vanhoutte a été remplacé à la pause par Tobias van den Elshout.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

L’ailier droit a eu du mal en première période face aux défenseurs solides et expérimentés de l’Inter et au marquage à deux. L’ailier algérien ne parvenait pas à réussir ses actions individuelles, même s’il a réalisé un beau geste après une demi-heure de jeu. Le gardien Josep Martínez a toutefois effectué l’arrêt. Après la pause, Moussa n’a pas non plus réussi à peser sur le jeu d’une équipe à domicile à la peine.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5