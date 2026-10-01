Les notes des Pays-Bas : les remplaçants obtiennent de larges moyennes, les frères Timber écopent d’un 3,5

L’équipe des Pays-Bas a repris la Ligue des nations avec un match nul 2-2 contre la Grèce. Le sélectionneur Xavi Hernández a modifié son équipe à de nombreux postes, parfois contraint et forcé, mais cela n’a pas vraiment porté ses fruits. Voetbalzone attribue une note aux titulaires et aux remplaçants ayant joué au moins 45 minutes.

La meilleure note parmi le onze de départ lors du duel face à la Grèce revient à Crycensio Summerville. L’attaquant n’a pas ménagé ses efforts et a surtout apporté beaucoup de danger en seconde période. Il obtient ainsi un 6,5. Joey Veerman, auteur d’une passe décisive, reçoit lui aussi la moyenne : 6.

Les notes les plus basses sont pour Jurriën Timber, Quinten Timber, Guus Til, Denzel Dumfries et Ruben van Bommel. Les frères Timber, en particulier, ont livré une prestation faible à Thessalonique.

Sur le premier but grec, beaucoup de choses ont déjà mal tourné. Dumfries a perdu un duel de la tête, après quoi Virgil van Dijk s’est retrouvé seul à la suite d’une sortie inutile de Timber. Le défenseur de Liverpool n’a ensuite fait que reculer et a laissé les Grecs marquer.

Le deuxième but a été initié par Van Bommel. Il a adressé une passe directement à l’adversaire dans la surface des Pays-Bas. Le centre qui a suivi a ensuite été mal défendu par Jurriën Timber. Il reçoit, comme son frère, un 3,5.



Notes de l’équipe des Pays-Bas

Joueurs Note Bart Verbruggen 5 Denzel Dumfries 5 Jurriën Timber 3,5 Virgil van Dijk 5 Micky van de Ven 5 Joey Veerman 6 Quinten Timber 3,5 Guus Til 4 Crysencio Summerville 6.5 Mexx Meerdink 5 Ruben van Bommel 4,5 Ryan Gravenberch 6 Tijjani Reijnders 7 Noa Lang 7,5



