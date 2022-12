Les notes des Parisiens face à Strasbourg (2-1) : Mbappé endosse le costume du sauveur, Neymar voit rouge

L'attaquant parisien a délivré le PSG en fin de match quand le Brésilien a laissé ses partenaires à 10 malgré des débuts tonitruants.

Gianluigi Donnarumma 6/10

Dans le froid et l’ennui de la première période, il a gardé sa concentration pour sortir un arrêt exceptionnel dans la pied de Gameiro qui aurait pu égaliser (30e). Vigilant aussi sur quelques centres, il anticipe et est pris à contrepied sur le but contre son camp de Marquinhos (1-1, 52e).

Nordi Mukiele 6/10

Plutôt intéressant dans son pressing, il a montré beaucoup d’envie dans ses courses mais a connu du déchet en première période. Tout proche de se procurer une belle opportunité mais est bien repris par Nyamsi (9e), le Montreuillois offre un ballon de but pour Ekitike (45e + 1) puis à Soler (75e). Plus disponible offensivement après le repos, il termine arrière gauche.

Sergio Ramos 6/10

Solide dans le duel aérien alors qu’il avait un client dans sa zone, l’Espagnol a aussi été propre sur toutes ses interventions coupant même quelques ballons chauds en seconde période (71e). Le danger n’est jamais venu dans sa zone.

Marquinhos 6/10

Comme Neymar, le capitaine parisien avait besoin de se remettre la tête à l’endroit. C’est justement de la tête qui l’ouvre le score en coupant avec autorité un coup franc de Neymar (1-0, 14e). Pas toujours tranchant dans ses interventions défensives, il détourne involontairement un centre de Thomasson dans son propre but (1-1, 52e). Précieux pour venir couper des ballons de contre en fin de rencontre, il aurait pu être l’homme du match si en marquant dans les derniers instants mais monsieur Turpin avait déjà sifflé un penalty finalement transformé par Mbappé (90e + 4).

El Chadaille Bitshiabu 6/10

Au pied levé, le jeune défenseur central a remplacé Bernat avec aplomb. S’il a pu connaître quelques problèmes de placement à un poste de latéral gauche qui n’est pas le sien, le titi s’est montré solide dans le duel face à Doukouré ou Gameiro (17e, 27e) et vigilant sur certaines couvertures plein axe (28e, 54e). Pris par Doukouré sur l’action qui amène l’égalisation (52e), il ne s'est jamais projeté.

Vitinha 4/10

Pour un joueur qui a peu joué durant le mondial, on s’attendait à le voir avec plus de fraîcheur. Le Portugais a surtout manqué de fraîcheur. Habituellement précieux dans la construction du jeu, il n’a pas apporté grand-chose. Remplacé par Sarabia après l’expulsion de Neymar (73e).

Marco Verratti 4/10

Alors que le PSG a officialisé sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, l’Italien avait tout pour passer une soirée magnifique. Il n’a pourtant jamais su donner le tempo à son équipe qui en manquait cruellement. Emprunté par séquences, son intervention déstabilise sa défense sur la première occasion strasbourgeoise (30e) et perd deux ballons chauds (17e, 52e) dont un qui aboutit à l’égalisation.

Fabian Ruiz 5/10

Son début de rencontre laissait entrevoir un retour en grande forme après sa blessure face à la Juventus le 2 novembre. Des ballons récupérés, un soutien offensif et quelques combinaisons… Mais son influence a fini par décliner même s’il a souvent fait les efforts pour gratter quelques ballons.

Neymar 5/10

Lui aussi avait besoin de soigner son moral mais il devra attendre. Pourtant en jambes et seul capable de mettre du rythme, il délivre une passe décisive millimétré pour Marquinhos (1-0, 14e) et gratifié le Parc de quelques gestes techniques de grandes classes dont un qui aurait dû lui permettre d’obtenir un penalty. Mais il a finalement déjoué en écopant de deux cartons jaunes dont le second pour une simulation grossière.

Hugo Ekitike 4/10

Il a beau avoir beaucoup d'envie, ses partenaires ont eu des difficultés pour le trouver et lui a eu du mal à peser sur la défense. Pour compenser, l’ancien Rémois a parfois décroché afin de toucher quelques que ballons. C’est sur l’un d’entre eux qu’il offre d’ailleurs un bon relais à Neymar (54e). Pas le Ekitike d’avant la trêve internationale. Remplacé par Soler (73e).

Kylian Mbappé 6/10

L’international français avait de l’envie à revendre comme pour exorciser cette finale de Coupe du monde perdue dix jours auparavant. Il s’est longtemps enfermé dans des rushs côté gauche, bien pris en première période par le jeune Doukouré. Mais l’attaquant parisien a cette force qui emporte tout sur son passage même quand les éléments sont contraires. Malgré un duel manqué face à Sels (54e), il ne tremble pas pour tromper Sels sur penalty (2-1). Acclamé par le Parc qui lui a réservé une ovation spéciale.